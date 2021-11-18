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Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız

AK Parti ile ilgili çarpıcı bir çıkışta bulunan Faruk Çelik, "Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş, hiç lamı cimi kalmadı bu işin" dedi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 18 Kasım 2021 09:09
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Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız

AK Parti hükümetlerinde 3 kez bakanlık, 5 dönem de milletvekilliği yapan Faruk Çelik, iktidarın icraatını adeta yerden yere vurdu. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Bursa Kestel Çataltepe Sanayii Sitesi mağdurlarıyla düzenlen toplantıya katılan Çelik şunları kaydetti:

"Bursa Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri. Ben gitmişim Urfa'ya. Doğru gönderdiler Urfa'ya, kim neden rahatsız olduysa bilemiyorum. Artık bu saatten sonra hiç kimse 'Aman birileri zarar görecek konuşmasın Faruk Çelik' diye beklemesin. Çünkü benim de bir istiap haddim var. Ben bundan sonra her konuyu konuşacağım. Siyasetçisiniz, yüzleşmeden kaçıyorsanız sahtekarsınız. Bunun lamı cimi yok yani. Bunlar artık Bursa'da konuşulmalı."

"HEPSİ YANLIŞ YAPILMIŞ"

"Nerede hızlı tren? Ben yaptırdım ihalesini. 10 yıl oldu demiryolu Bursa'ya hala gelecek. 'Şehir hastanesini Yıldırım'da yapacaksınız. Batıya yıkmayın her şeyi' dedim. Hastaneyi götürdüler ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yolun maliyeti ne kadar 2 milyar, yazık değil mi bu milletin iki milyar lirasını çarçur ediyorsun. Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış."

#faruk çelik
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