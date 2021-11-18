Destek evi koordinatörü, 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.