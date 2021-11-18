MasterChef'te jüri üyelerini şaşırtan tabak: İçinden çıkan parça...
Jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye 2021, 17 Kasım Çarşamba akşamı 115. bölümüyle ekranlara geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Kasım 2021 10:07
Dokunulmazlık heyecanının yaşandığı son bölüme Görkem'in tabağından çıkan parça damga vurdu. İşte detaylar...
MasterChef 2021 Türkiye'nin 17 Kasım Çarşamba ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Takımlar şeflerin istediği menüyü en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. Balkan ülkelerine özgü beş yemeğin yer aldığı oyunun sonunda, ünlü şefler tadım yaptı.
Ancak Danilo Zanna'nın ağzına, tattığı yemekten çıkan bir parça geldi.
Şefler, çıkan parçanın önce plastik olmasından şüphelendi ancak gerçek dakikalar sonra ortaya çıktı.
Ancak parçayı iyice inceleyen şefler, karidesin iyi temizlenmediği için kıkırdağının yemekte kaldığı fikrine vardılar.