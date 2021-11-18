Pandemi çaresizlik ve tedirginliği de beraberinde getirdi

Yaklaşık 2 yıldır devam eden salgın sürecindeki belirsizlik, insanların üzerinde olumsuz etkiler yarattı.

Sosyal medyadaki dezenformasyonlar, yanlış bilgilerin toplum içerisinde yayılmasına, yersiz ve yoğun bir korku oluşmasına neden oldu.

Bu dönemde pandeminin psiko-sosyal ve toplumsal etkilerini gözlemleme imkanı bulduklarını belirten Tatvan Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Ali Hasan Öztürk, "Hastalığın klinik süreçlerinin, semptomlarının tam olarak bilinmemesi, bilinen bir tedavisinin olmaması, ölümcüllüğünün endişe uyandırması toplum üzerinde olumsuz etkilere neden oldu" dedi.

"Pandemi nedeniyle insanlarda kaygı var"

Dr. Öztürk, pandeminin ilk zamanlarında bulaş riski nedeniyle insanlarda çok büyük kaygılara neden olduğunu söyledi:

"İnsanlar bu durumda sosyal olarak kendilerini izole ettiler. İnsanlar artık eskisi kadar birbirleriyle yakın olamadığı için yalnızlık, çaresizlik, korku, tedirginlik gibi belirtiler görülmeye başlandı. Bu süre içerisinde Covid geçiren hastalarımız yoğun bir ölüm korkusu, yakınlarına bulaştırma korkusu yaşayıp, uzaklaşmaya başladılar.

Pandemi sürecinde sosyal etkileşimin azalmasına ek olarak, fiziksel aktivitelerin azalması tek başına psikolojik etkiler doğuran bir süreç oldu. Hastalık sürecini geçiren kişilerde, yaşanılan tedirginlikler hastalık bittikten sonra da devam etti."

Koronavirüs, getirdiği fiziksel şikayetlerin yanında uykusuzluk, beslenme şikayetleri, yoğun kaygı ve tedirginlik, ümitsizlik, çaresizlik gibi psikolojik şikayetler de getiriyor.

Korunmanın yolu aşı olmaktan geçiyor

Dr. Öztürk, bilinen en etkin koruma yönteminin aşı olduğuna dikkat çekti:

"Aşıların şimdiye kadar görünen ciddi bir yan etkisi olmadı. Aşı olan kişilerin hastalıklarının çok hafif seyrettiği, yoğun bakım oranlarının çok düşük olduğu, hatta yüzde 90'lık bir kısmının ayakta geçirdiği gözlemlenmiştir. Yoğun bakımda olan ve vefat eden hastalarımız daha çok aşı olmayan, ek hastalığı olan ve ileri yaş risk grubunda olan kişiler olduğunu görmekteyiz. Aşı olarak pandemiye karşı gerekli tedbirleri alabiliriz. Covid belirtilerini kendimizde gördüğümüz zamanda da herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurarak, gerekli tedbirlerin alabiliriz. Yersiz korku ve evhama da gerek yok"