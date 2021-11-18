Facebook ve Instagram, 18 yaş altındakilerin verilerini mi topluyor?

Eski Facebook çalışanlarının ifşa etmeleriyle birlikte zor günler geçiren ve ismini Facebook'tan Meta'ya dönüştürerek yeni bir şirket yapısı oluşturan şirket ile ilgili yeni iddialar ve araştırmalar geldi.

Araştırma grupları, sivil toplum kuruluşları ve teknoloji şirketleri, Global Action Plan, Reset Australia ve Fairplay'in yaptığı araştırmada Meta bünyesinde bulunan Facebook ve Instagram'ın 18 yaşın altındakilerin verilerini topladığı ortaya çıktı.

Kullanıcıların internet üzerinde yaptığı bütün hareketleri takip ettiğini tespit eden sivil toplum kuruluşları Meta'nın bu verileri toplayarak kullandığını duyurdu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e yönelik bir açık mektup yazan ve 44 sivil toplum kuruluşunun da imzasının bulunduğu mektupta, 18 yaşın altındakilerin verilerinin toplanmaması istendi.

3 SAHTE PROFİL OLUŞTURDULAR

Yapılan araştırmada uzmanlar biri 13 yaşında ve diğer ikisi de 16 yaşında olmak üzere 3 adet sahte profil oluşturdu. Daha sonra geliştirilen yazılım ile birlikte şirketin Facebook, Instagram ve Messenger üzerinden elde ettikleri verileri inceledi. Araştırmada kullanıcıların okudukları haber sitelerinden ziyaret ettikleri online kıyafet mağazalarına kadar birçok veriyi elde ettikleri belirlendi.

Araştırmada, "Facebook, diğer browserlardan verileri alıyor ve tıkladıkları bütün sitelere erişebiliyor. Öyle ki alışveriş mağazalarında kullanıcıların sepete attıkları ürünleri bile görebiliyorlar" denildi.

Meta sözcüsü Joe Osborne, "İnsanların bizim reklam için verileri kullandığımızı düşünmeleri yanlış. Biz verileri reklamverenler için toplamıyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.