Bilim Kurulu Üyesi: O ilaç maalesef etkisiz çıktı!

Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, daha önce geçirmiş olduğu koronavirüs sürecinde kullandığı ilaçların etkisini twitter hesabı üzerinden Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz'a sordu.

İşte o twitler

Gazeteci Ersoy: Hmm, boşuna bir sürü ilaç içmiş olduk şeklinde anlıyorum ?

Peki bir günde 8 tane favipiravir içmenin ne tür zararları olduğuna ilişkin çalışma var mıdır hocam ?

İşte Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'un cevabı

Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak. İfadelerini kullandı