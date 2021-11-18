Bilim Kurulu Üyesi: O ilaç maalesef etkisiz çıktı!
Bir süre önce koronavirüs atlatan Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya üzerinden Bilim Kurulu Üyesi Serap Şimşek Yavuz'a tedavi sürecinde kullandığı ilacın etkili olup olmadığını sordu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Kasım 2021 10:56
İşte o twitler
Gazeteci Ersoy: Hmm, boşuna bir sürü ilaç içmiş olduk şeklinde anlıyorum ?
Peki bir günde 8 tane favipiravir içmenin ne tür zararları olduğuna ilişkin çalışma var mıdır hocam ?
İşte Bilim Kurulu Üyesi Yavuz'un cevabı
Uzun süredir sonuçları beklenen bir çalışmaydı, favipiravir maalesef etkisiz çıktı. Bir diğer önemli çalışma olan Principles ın da kısa süre sonra sonuçları açıklanacak. İfadelerini kullandı