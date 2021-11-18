Bakan Varank: 2022 itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz

Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız
Eski bakandan sert açıklama... Namussuzlarla hesaplaşacağız
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası
Cumhuriyet'ten 3. kez 'Lütfi Elvan affını isteyecek' iddiası
Merkel'in masrafları ile emekli maaşı Almanları kızdırdı
Merkel'in masrafları ile emekli maaşı Almanları kızdırdı
AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
AK Parti ile CHP arasında 'uyuşturucu ile mücadele' tartışması
4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu Kurumu 203 personel almak için ilana çıktı
Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok
Külliye'de 50+1 mesaisi: Geri adım yok
Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura
Elektrikte kademeli tarife başlıyor: Dar gelirlilere düşük fatura
Uzmanlık eğitimi ve uzman doktor özlük hakları iyileştirilecek
Uzmanlık eğitimi ve uzman doktor özlük hakları iyileştirilecek
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
64 kilo altınla yakalanan memura soruşturma
64 kilo altınla yakalanan memura soruşturma
5'inci Yargı Paketi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
5'inci Yargı Paketi'nin ilk 6 maddesi kabul edildi
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Bakan Koca'dan uluslararası dayanışma mesajı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
'Aradığım elemanı bulamıyorum' retoriğini çöpe atacağız
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Varank: 2022 itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz

Bakan Varank, "2022 yılı itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz. Biz küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 11:00
Yazdır
Bakan Varank: 2022 itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerini belirterek, "Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız." dedi.

Bakan Varank, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne video mesajla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2021'in girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl olduğunu ifade eden Varank, "Geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. Yılın 3 çeyreğinde Türkiye'den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık." diye konuştu.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 2023'e kadar Türkiye'den 10 "unicorn" çıkarma hedefine değinerek, 5 teknoloji girişiminin 1 milyar dolarlık değerlemeyi aştığını, "decacorn" seviyesine ulaşan şirketlerin de olduğunu söyledi.

Gençlere kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanmaları tavsiyesinde bulunan Varank, "Devlet olarak sağladığımız imkan ve desteklerle sizlerin gayreti birleştiğinde, emin olun Türkiye'den daha nice küresel marka filizlenecektir." ifadelerini kullandı.

Varank, küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, yenilikçi girişimler ve onların geliştirdiği yıkıcı teknolojilerin gidişatı belirlediğini bildirdi.

- "30'dan fazla kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledik"

Girişimciliğin, özellikle de teknoloji tabanlı girişimciliğin bir süreç gerektirdiğine dikkati çeken Varank, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçlerde sizlerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz, bunun için gayret ediyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda girişimlerinizi işletmelerle, üniversitelerle, yatırımcılarla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, teknoparkların en yenilikçi, ileri teknolojilere yönelik projelerin yürütüldüğü, rekabetçilik kültürüyle birçok başarı hikayesinin yazıldığı bölgeler olduğuna dikkati çekerek, erken aşamadaki girişimlerin maddi ve manevi anlamda sağlıklı büyümeleri için de kuluçka merkezleri kurduklarını dile getirdi.

Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledikleri bilgisini veren Varank, genç girişimcilerin şirketleşmeden önce buralarda yer alarak diğer start-up firmalarıyla etkileşim kurduğunu ve iş fikirlerini test edebildiklerini anlattı.

Varank, TEKMER gibi yapılarda genç girişimleri uygun kiralama imkanından ve tesislerin ortak kullanımından faydalandırdıklarına işaret ederek, girişimlerin kaynaklara erişim, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri ücretsiz alabildiklerini kaydetti.

- "Girişimcilere birçok mali destek veriyoruz"

Girişimlere bu olanakları geleceğin Türkiyesi'nin daha sağlam temellerde, daha aydınlık günlerde kurulması için sağladıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Tabii teknoloji desteği, sadece fiziki şartları oluşturmakla, altyapıları kurmakla da olmuyor. Bu sebeple tüm bu fiziki imkanların yanında, girişimcileri besleyecek olan "girişim sermayesi fonları" oluşturuyoruz. Girişimciliğin en temel sorunlarından biri finansmana erişim. Özellikle erken aşamadaki girişimlerin yatırımcıya ulaşması, onları ikna etmesi yahut bankalardan kredi bulması kolay olmuyor. Bu noktada düğümü çözen girişim sermayesi fonları oluyor. Bakanlık olarak gerek bizzat yatırımcısı olduğumuz gerek desteklediğimiz fonlarla girişimler için kaynak oluşturuyoruz."

KAPAT [X]

Varank, bu fonların başında TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde kurdukları TechInvesTR'nin geldiğini belirterek, bunun Türkiye'de yatırım yapacak fonlara katkıda bulundukları bir "fonların fonu" mekanizması olduğunu söyledi.

TechInvesTR Programı vasıtasıyla bugüne kadar 28 genç girişimin 186 milyon liralık yatırım aldığını, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile de girişimlere ve girişim sermayesi fonlarına 70 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Varank, kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla girişimcilere birçok mali destek verdiklerini bildirdi.

Varank, söz konusu desteklerin detaylarına "www.yatirimadestek.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabileceği bilgisini verdi.

- "2022 itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz"

Gençlerden, kendilerini geliştirmelerini ve yenilikçi fikirler üretmelerini isteyen Varank, "Biz tüm imkanlarımızla, tüm zorlu süreçlerde sizlerin yanındayız. Eğitimden iş yerine, mentorluktan finansmana kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştıracak araçlarımız mevcut. Dilediğiniz zaman KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da doğrudan Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin." dedi.

Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız. 2022 yılı itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz. Biz küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz."

#Para Dergisi# Sanayi ve Teknoloji Bakanı# Mustafa Varank#
TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının inşası hızla sürüyor
TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının inşası hızla sürüyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Faiz kararı öncesinde altın düşüşte
Faiz kararı öncesinde altın düşüşte
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
'Limon kooperatif marketlerinde satılsın' çağrısı
'Limon kooperatif marketlerinde satılsın' çağrısı
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok

Bu Habere Tepkiniz

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.

Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ayda-368tlye-10000tl_adv1166
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin

MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin

Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar

Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.