Yerli otomobilin seri üretimi için geri sayım başladı
Türkiye'nin otomobili sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, seri üretim için geri sayımın başladığı duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Kasım 2021 11:06
Türkiye'nin otomobili sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, seri üretim için geri sayımın başladığı duyuruldu.
Boya, gövde, montaj tesislerinin palanlar doğrultusunda ilerlediği açıklandı.
İşte Türkiye'nin otomobili hesabından yapılan paylaşım
TOGG Gemlikte hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı.#YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/g4LqY3wTbBTürkiye'nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2021