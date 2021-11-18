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İhraç diplomat karı-kocanın da olduğu 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla İtalya'ya kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanan, hakkında FETÖ üyesi olmaktan yakalama kararları bulunan ve aralarında ihraç diplomat, asker pilot, avukat, polis, psikolog ve veterinerin bulunduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında ihraç diplomat karı-kocanın da bulunduğu 9 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 11:47
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İhraç diplomat karı-kocanın da olduğu 9 FETÖ şüphelisi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ /PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında soruşturma ya da dava bulunan 2'si diplomat 15 şüphelinin, deniz yoluyla İtalya'ya kaçmayı planladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Urla'nın Demircili sahilinden yasa dışı yollarla kaçmayı planlayan, aralarında ihraç diplomat karı-kocanın da bulunduğu 1'i organizatör 15 şüpheli, ekipler tarafından eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Sahte kimliklerle yakalanmışlardı

Öte yandan şüpheliler üzerinde yapılan üst aramalarında, 6 bin lira, 12 bin euro, bin dolar ile 17 cep telefonu, 1 laptop, 4 flaş bellek, hafıza kartları, çok sayıda örgütsel doküman ve sahte kimlikler ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin bazıları hakkında yakalama kararı bulunduğu, bazılarının da örgüte üye olmak suçlamasıyla haklarında açılmış davalar olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

9 tutuklama

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler arasında ihraç diplomat Ş.A. ve karısı N.A.'nın da bulunduğu öğrenildi.

#izmir# fetö# diplomat
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