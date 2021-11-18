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TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı

TOKİ'nin bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. Türkiye genelinde 13 ilde toplam bin 310 konut dar ve orta gelirli vatandaşlar için 117 bin liradan başlayan fiyatlarla düşük taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sunuluyor.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Kasım 2021 12:01
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TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 2+1 ile 3+1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 117 bin liradan taksitler ise 393 liradan başlıyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün Bitlis Beşminare projesi ile başladı.

Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.

Başvuru şartları

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine Türkiye sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce TOKİ'den konut satın almamış olması şartları aranıyor.

Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

Vatandaşlar kuralı satışa sunulan konutlar hakkında detaylı bilgiye www.toki.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

İl il konut fiyatları ve uzmanları

Afyonkarahisar Sandıklı'da satışa sunulan 12 konut için başlangıç satış fiyatı 191 bin lira olacak. 22-26 Kasım arasında başvuruların yapılacağı konutlar taksit tutarı ise 955 liradan başlıyor.

Aksaray Ağaçören'de satışa sunulan 2+1 nitelikli 32 kontun başlangıç satış fiyatı 176 bin liradan, taksit tutarı 882 liradan başlıyor.

Ankara Yenimahalle Yakacık projesinde ise 3+1 nitelik 129 konut, 2+1 nitelikli 73 konut satışa sunuldu. 3+1 konutlar 309 bin liradan, 2+1 konutlar 211 bin liradan başlıyor. Taksitler ise bin 032 liradan başlayacak.

Burdur Karamanlıdaki 22 konutun başlangıç fiyatı 165 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 826 liradan başlıyor.

Bursa'da satışa sunulan 132 konut fiyatı 159 bin liradan başlıyor. Taksitleri ise liradan başlıyor.

Erzincan Kemaliye projesinde satılacak 40 konutun başlangıç fiyatı 148 bin lira, taksitleri ise 493 liradan başlıyor.

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Bitlis Beşminare projesindeki 139 konutun fiyatı 171 bin liradan başlarken taksitler ise 858 liradan başlayacak.

Kırıkkale Keskin projesinde ise 29 konut satışa sunuldu. Taksitlerin 793 liradan başladığı projedeki konutların fiyatı 158 bin liradan başlayacak.

Konya genelinde ise 197 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 117 bin liradan taksitler 393 liradan başlıyor.

Kütahya merkezdeki 73 konuta ise vatandaşlar 315 bin liradan başlayan fiyatlar ve bin 970 liradan başlayan taksitlerle sahip olabilecek.

Malatya 2+1 ve 3+1 nitelikli 286 konut 172 bin liradan başlayan fiyatlar, 864 liradan başlayan taksitlerle satılacak.

Sivas'taki 74 konutun fiyatları 131 bin liradan başlarken taksitler 437 liradan başlıyor.

Yozgat Sorgun'da satışa sunulan 72 konutun fiyatları 158 bin liradan başlıyor. Taksitler ise 795 liradan başlayacak.

#toki# konut satışı
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