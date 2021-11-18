Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 12:19
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Bu Habere Tepkiniz
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=ayda-368tlye-10000tl_adv1166
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Milli Eğitim Bakanlığı 81 il milli eğitim müdürlüğüne resmi yazarak 24 Kasım Öğretmenler Gününde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi
AYM'den geçici görevlendirmelerle ilgili kritik karar
Anayasa Mahkemesi, görevde yükselme ile atandığı fen işleri müdürlüğü görevinden alınarak önce danışman kadrosuna görevlendirilen daha sonra ise görev yeri olarak şantiye alanına görevlendirilen memurun özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?
Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.