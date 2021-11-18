Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,28 ve 4,74 puan değer kazanarak 1.711,77 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 9,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,27 artarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşımıştı.

Bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin eylül sonu itibarıyla yurt dışı varlıkları 301,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri ise 587 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, eylülde eksi 285,6 milyar dolar oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.