Bakan Özer: Mesleki eğitime devam eden öğrencinin ücretini devlet verecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Artık sektörün güçlü temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. En kritik tamamlayıcı hamle artık bu iş birliklerimizde istihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladık." dedi.

Bakan Özer, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Binası'nda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında gerçekleştirilen "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.

- Katsayı uygulaması ekonomik kalkınmayı geciktirdi

Milli Eğitim Bakanlığı olarak en önemli önceliklerinden bir tanesinin mesleki eğitimi güçlendirmek olduğunu söyleyen Özer, 1999 yılındaki meslek liselerinin ve imam hatip liselerinin yükseköğretime erişimini kısıtlayan katsayı uygulamasını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Katsayı uygulaması 10 yılın üzerinde uygulandı. Daha önce akademik başarılı öğrencilerin tercih etmiş olduğu meslek liselerine artık akademik becerisi yüksek öğrenciler gitmek istemedi. Çünkü yükseköğretime gidebilme ihtimalleri çok sınırlıydı veya yoktu. Bu 10 yılın içerisinde mesleki liseler sanki hiçbir lise türüne yerleşemeyen öğrencilerin sanki zorunlu bir destinasyonu oldu. Öğretmenlerimizin de başarı beklentileri düştü ve iş dünyası yıllardır kulaklarımızda çınlayan 'Aradığım elemanı bulamıyorum' sözünü tekrar eder oldu. Bu söylemi ortaya çıkaran 1999'daki katsayı uygulamasının bu ülkeye bir mirasıdır. Sadece ekonomik kalkınma ile ilgili iş gücü piyasasının çok ciddi maliyetler ödemesine neden olmadı, ekonomik kalkınmayı geciktirdi, aynı zamanda bizim de liselerdeki okullar arası başarı farkının çok daha derinleşmesine yol açtı."

- "İstihdam garantili eğitim vermeye başladık"

Sonrasında katsayı uygulamasının büyük mücadelelerle kaldırıldığını hatırlatan Bakan Özer, artık meslek liselerinin de başarılı öğrencilerin tercih ettiği bir alana dönüştüğünü dile getirdi.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak mesleki eğitimde yeni bir paradigma değişimine gittiklerini belirterek, "İşverenin süreçlerde pasif bir şekilde mezunları beklemesine tahammülümüz yok. İşverenleri eğitim sürecinin tamamına dahil ediyoruz. Artık sektörün güçlü temsilcileriyle birlikte mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz, öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. En kritik tamamlayıcı hamle artık bu iş birliklerimizde istihdam öncelikli, istihdam garantili eğitim vermeye başladık." diye konuştu.

Mesleki eğitimde yeni bir açılım yaptıklarını aktaran Özer, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile birlikte mesleki eğitimi ayağa kaldırmak için iş birliği yaptıklarını kaydetti.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimlerinin de verildiği yerler olduğunu söyleyen Bakan Özer, Mesleki Eğitim Merkezleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Mesleki Eğitim Merkezleri, Almanya'daki doğal mesleki eğitimin Türkiye'deki karşılığı. Öğrenci haftada bir gün okula gidiyor, 4 gün de işletmede beceri eğitimi alıyor. Oradaki öğrenci, 4 yıl boyunca asgari ücretin 3'te 1'i kadar ücret alıyor ve iş kazalarına karşı da sigortalanıyor. Mesleki Eğitim Merkezlerinin lise diploma hakkı yoktu, MEB olarak bu hakkı da verdik. Mesleki Teknik Anadolu Lisesi mezunlarının istihdam oranı yüzde 55 ile diğer lise türlerine göre çok yüksek. Ancak kritik bir problem var, Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde mezunların eğitim aldıkları alanda istihdam oranları çok düşük. Ama Mesleki Eğitim Merkezlerindeki eğitim aldıkları alanda istihdam oranı yüzde 88. Almanya'daki oranın çok daha ötesinde potansiyele sahip. Mesleki Eğitim Merkezlerine devam eden mezunların, 4 yıllık eğitim aldıkları işletmedeki istihdam oranı ise yüzde 75. Bu, işverenin aktif olarak dahil olduğu mesleki eğitim türünde istihdam oranı çok yüksek olduğu gibi, işletmeler de sürece aktif olarak katıldıkları eğitim türündeki insanları istihdam etmek istiyor."

Bu hafta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul'daki tüm otellerin insan kaynağı ihtiyacını gidermek için anlaşma imzaladıklarını anlatan Özer, artık otellerin içerisine Mesleki Eğitim Merkezi kuracaklarını söyledi.

- "İstanbul'daki bu protokolle 25 bin öğrencimizi daha dahil edeceğiz"

Bakan Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda Mesleki Eğitim Merkezlerinde 160 bin öğrencimiz var. İstanbul'daki bu protokolle 25 bin öğrencimizi daha dahil edeceğiz. Öğrencimiz derken, sadece ortaöğretim çağındakilerden bahsetmiyorum. Mesleki Eğitim Merkezlerinin bir güzelliği de sadece ortaokul mezunu olmak yeterli, yaş sınırlaması yok. Türkiye'de genç işsizliği azaltmak için en iyi enstrümanlarından bir tanesi de Mesleki Eğitim Merkezi. Mesleki Eğitim Merkezi'ne devam eden öğrenciye işletme en az 3'te 1'i kadar ücret veriyor. Bunun tamamını artık devlet üstlenecek. İşveren artık bu asgari ücretin 3'te 1'iyle ilgili hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacak. Ayrıca üçüncü yılın sonunda kalfa olan Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencileri asgari ücretin yarısını alacak. İnşallah Meclis'te bu 3308 sayılı yasada bu değişiklik yapıldığı zaman Mesleki Eğitim Merkezlerinde inanılmaz bir devrim yaşanacak."

İşletmelerin 'Aradığım elemanı bulamıyorum' sözlerinin artık tarih olacağını bildiren Özer, bu alanda en son dün Turkcell ile iş birliği yaptıklarını, bu kapsamda eğitim alıp başarılı olanların tamamının istihdam edileceğini ifade etti.

Bakan Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık sektör nerede 'Aradığım elemanı bulamıyorum' derse Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya gideceğiz ve gerekirse 4 yıllık mesleki eğitim programı gerekirse de 6 aylık kısa süreli meslek eğitim merkezini tamamlama programını açarak iş gücü piyasamızın ihtiyaç duyduğu tüm sektördeki insan kaynaklarını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz. İş dünyasının elindeki bu mazereti el birliğiyle kaldırmış olacağız."

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank iş birliği protokolünü imzaladı.

Bakan Özer ve Bakan Varank'a İstanbul Tuzla OSB adına 250'şer hatıra fidan dikimi gerçekleştirilmesiyle ilgili plaket takdim edildi.

Ardından Bakan Özer ve Bakan Varank, OSB'de yer alan İTOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Atölyeleri'ni ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte kaynak yaptı.

İki Bakan, son olarak İTOSB Mesleki Eğitim Merkezi irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.