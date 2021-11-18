İzmir'de taksi ücretlerine zam

İzmir'de taksi tarifelerine zam kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) geçti.

Yapılan zamla birlikte taksimetre açılış ücreti 4,20 kuruştan, 4,50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya, kilometre tarifesi ise 5 liradan 5,5 liraya yükseldi. Zam tarifesi önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak.

"Yüzde 26 civarında ücretler arttı"

Yeni taksi tarifesiyle ilgili konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Biliyorsunuz mazota yüzde 30'un üzerinde zam geldi. Diğer girdilerimize de zam geldi. İzmirliyi ve esnafımızı üzmeyecek şekilde fiyat tarifemizi ayarladık. Yeni fiyat ayarlamamızda indi-bindi ücreti 10 liradan 13 liraya çıktı. Taksimetre açılışı 4,20 kuruştu, 4,50 kuruş oldu. Kilometre ücreti ise 5 liradan 5,50 liraya çıktı. Kilometre ücretini de yakıtımızı kurtaracak ölçüde ayarladık. Doğruyu yaptığımıza inanıyorum, tüm esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yüzde 26 civarında ücretler arttı" dedi.