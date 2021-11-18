FETÖ elebaşının yeğeni, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yöneticilerinden Selahaddin Gülen'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savunma yapması için Gülen'e söz verdi.

Soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi şekilde itiraf ettiğini ileri süren Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Aksaray'da üniversite öğrenimi gördüğü dönemde örgüt evlerinde kaldığını, "Osman" kod adını kullandığını, ev abiliği ve üniversite temsilciliği görevlerinde bulunduğunu anlatan Gülen, aynı zamanda askeri öğrencilerden sorumlu olduğunu kaydetti.

Ağabeyi Mehmet Mezher Gülen'in telefonunda gördüğü ByLock'u kendi telefonuna kurduğunu belirten sanık Gülen, ağabeyi dışında başka kimseyle yazışmadığını ileri sürdü.

Bank Asya hesabını, amcası elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından önce açtığını, para hareketlerinin ise babasından kalan mirastan kaynaklandığını savunan Gülen, bir dönem himmet adı altında örgüte para aktardığını kabul etti.

- "ABD'de örgütsel faaliyette bulunmadım"

Green Card başvurusunun kabul edilmesinin ardından 2015'te ABD'ye gittiğini, burada örgütün kurucularından eniştesi Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya'daki evinde kaldığını aktaran Gülen, 3 bin dolar maaşla örgütün bir okulunda bilgisayar tamircisi olarak çalıştığını bildirdi.

Yaklaşık 5 yıl ABD'de yaşadığını, bu süre zarfından sık sık örgüt elebaşı Gülen'i ziyaret ettiğini ve örgütsel sohbetlere katıldığını anlatan Gülen, "ABD'de bulunduğum dönem örgütsel hiyerarşide herhangi bir görevim olmadı. Sadece okullarında çalıştım, sohbetlere katıldım." iddiasında bulundu.

Geçen yıl evlenmek için Kenya'ya gittiğini, Interpol tarafından arandığı için 4 gün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını aktaran Gülen, şöyle devam etti:

"Kenya'da evlendim, eşim Türkiye vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum. İddia edildiği gibi yurt dışında kaçak bulunmuyordum, Türkiye Cumhuriyeti pasaportum vardı. Eğer kaçak olsaydım, bulunduğum ülkelerden sığınma talebinde bulunurdum. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanıyorum ancak buna dair dosyada bir delil yok, benim yöneticilik vasfım yoktur. Dinlenen tanıklar da beni doğruluyor. Adli kontrol şartıyla tahliyemi talep ediyorum."

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülen'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

İddianameye göre, örgüt yöneticileri arasında yer alan Selahaddin Gülen'in, örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Gülen, savcılık ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtmiş, örgüt elebaşının yaşadığı Pensilvanya'daki kamp ve örgütsel yapılanmaya ilişkin itiraflarda bulunmuştu.

Sanık Gülen hakkında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.