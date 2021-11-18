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Otopark görevlisinin ihmali genç doktoru canından ediyordu

Fatih'te otopark görevlisinin el frenini çekmediği iddia edilen otomobil, geri kayarak sürücü Doktor Selen Dehmen'e çarptı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. 6 yaşındaki kız çocuğunun şahit olduğu olayı anlatan Doktor Selen Dehmen, "Kızım benim başımda 'Anne ölecek misin?' diye ağladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 14:27
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Olay, 23 Ekim Salı günü Şehremini Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan doktor olarak görev yapan 31 yaşındaki Selen Dehmen, annesinin Fatih'te bulunan evine gelerek otomobilini otoparka bıraktı. Misafirliğin ardından 6 yaşındaki kızıyla birlikte otoparka geri gelen Dehmen, görevlilerden aracını getirmesini istedi.

Dehmen'in iddiasına göre otopark görevlileri otomobili yokuşun başına getirerek el frenini çekmeden araçtan indi. O sırada kadın sürücü, otomobiline binmek üzere ayağını içeri attı. Otomobilin kayması sonucu Dehmen, yere düşerek kafasını vurdu. Kazanın etkisiyle kürek kemiği kırılan Dehmen, 6 yaşındaki kızının gözü önünde yokuş aşağı sürüklenerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genç doktoru İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kürek kemiği kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralar alan genç kadın tedavi edilerek bir gün sonra taburcu edildi. Doktor Selen Dehmen'in otoparkı işleten firmadan şikayetçi olduğu öğrenildi.

"Aracın yerini beğenmediğim için çocuğumu bindirmedim"

Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp asistan doktoru olarak görev yaptığını ifade eden Selen Dehmen, "Son 1 aydır çalışamıyorum. 23 Ekim'de otoparka aracımı bıraktım. Almak için gittiğimde orada çalışan kişi kirişler ve dik rampadan dolayı kendisinin çıkarmasını teklif etti. Ben de kabul ettim. Yukarıda 6 yaşındaki kızımla beklerken aracı getirdi. Tam düze çıkmadan arka tekerler rampanın başında olacak şekilde bıraktı. Israrıma rağmen yarım metre daha gelmedi. O arada baya söylendi. Aracın yerini beğenmediğim için çocuğumu bindirmedim" dedi.

"Direkt düştüm ve kafamı vurdum"

Otopark görevlisinin araçtan indikten sonra binmek için harekete geçtiğini söyleyen Dehmen, "Arkadaş indi. Ben ayağımı attım. Araç çok hızlı bir şekilde kaydı. Direkt düştüm ve kafamı vurdum. Kafamdan sıcak kanlar aktı. Bacakların üzerinden lastik geçti. Kapı açıldı. Menteşesinden çıktı ve karnımı yardı. Üstüm çok kalındı. Çok derin bir yaralanma olmadı. Ben yokuş boyunca aracın yanında sıkışarak dar bir yokuşta sürüklendim. Arabaya binmeye çalışamadım. Aracın içine girmem söz konusu olmadı. Kollarımı ve kafamı korumaya çalıştım. Kapı beni aşağı doğru süpürdü. Yokuş bittiğinde araba yavaşladı. Ben kendimi başka bir kiriş yanına atarak kurtardım" diye konuştu.

"Kürek kemiğimde kırık saptandı"

Olayın ardından hastaneye gittiğini ifade eden Dehmen, "Kafama dikiş atıldı. Pansuman yapıldı. Yapılan çekimlerde kürek kemiğimde kırık saptandı. Bir gün boyunca hastanede yattım. İç kanama ve beyin kanaması açısından takip edildi. Öyle bir sıkıntı olmadı. Taburcu edildim. Çok fazla ağrım olunca tekrar hastaneye başvurdum. Emarımda kaslarda yırtık saptandı. Kolumu kaldıramıyorum. Çok ağrım vardı. Kolumu düzgün kullanamıyorum. Dolayısıyla çalışamıyorum" şeklinde konuştu.

"İkimiz de kabuslar görüyoruz"

Kazadan sonra yaşananları anlatan Dehmen, "Kazadan sonra kazazedenin yerinden kalkmaması lazım. Bir doktor olarak bunu çok iyi biliyorum ama kızımı çağırmak için kalktım ve 3-5 adım yürüdüm. Kızım panik halinde trafiğe atlayabilirdi. O yanıma geldikten sonra yere uzandım. Kızım benim başımda 'Anne ölecek misin?' diye ağladı. Çocuğum gerçekten çok etkilendi. Hem benim için hem de onun için tramvatik oldu. İkimiz de kabuslar görüyoruz. Arabalardan, trafikten korkar olduk. Çok fazla dışarı çıkmıyoruz" dedi.

"Bu işletmeden öğrendiğim kadarıyla ruhsatı yok"

Otopark görevlilerinden şikayetçi olduğunu dile getiren Dehmen, "Bu işletmeden öğrendiğim kadarıyla ruhsatı yok. Aracımı yaptırmalarını istediğimde sigortasının ve kaskosunun olmadığını da öğrendim. Aracım serviste ve 3 aydan önce çıkmayacağını söylüyorlar. Çıktığında ağır hasarlı bir araç olacak. Çıksa da ne kadar kullanabilirim? Onu da bilmiyorum. Çok korkar oldum. 7-8 yıldır araç kullanan birisiyim. Çok da severdim" ifadelerini kullandı.

"Orada ölsem bir şey fark etmeyecekti"

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Asistanlığının uzadığını söyleyen Dehmen, "Çalışamıyorum. Asistanlığım uzadı. Eğitimim aksıyor. Raporlu olduğum için maaşımda kesintiler oldu. Ağrılar, sızılar, kabuslar bir sürü şeyle boğuşurken orası ruhsatsız bir işletmeyken ve ben şikayetçi olmuşken yaralamalı bir kazaya sebebiyet vermişken bu işletme hala açık. Gayet rahat işliyor. Ben orada ölsem bir şey fark etmeyecekti. Bu benim gerçekten çok zoruma gidiyor. Bir şey yapılmaması" dedi.

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