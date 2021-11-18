Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan veren üniversiteler arasına Dicle Üniversite de eklendi.

Üniversitenin web sayfasında yer alan bilgilere göre görevde yükselme kapsamındaki memur, şef, şube müdürü unvanlarıyla; unvan değişikliği sınavı kapsamındaki tekniker, teknisyen, mühendis, mimar, sağlık teknikeri, sosyal çalışmacı unvanlarından sözlü sınava giren tüm adaylara 100 tam puan verilmiştir.

2021 yılı içerisinde Hitit, Ege, Bandırma Onyedi Eylül, Eskişehir Osmangazi, Erzincan Binali Yıldırım, Karadeniz Teknik ve Mersin Üniversiteleri de görevde yükselme ve unvan değişikliğinin sözlü sınav kısmında tüm adaylara 100 tam puan vermişti

Görevde yükselme sınavlarının sözlü aşamalarında kayırmacılık yapmak yerine yazılı sınavın hakkını teslim ederek memurlarında aidiyet duygusunu arttıran Dicle Üniversitesi Rektörünü ve yönetimini tebrik ediyoruz.