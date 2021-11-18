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Deprem sonrası vatandaşlar sigortacıların yolunu tuttu

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen Sakarya'da vatandaşlar, sigortacıların yolunu tuttu. Meydana gelen deprem sonrasında sigorta yaptırmak isteyen vatandaşların sayısının bir gün içerisinde yaklaşık 3 kat arttığını aktaran sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "Biz ortalama her gün 35-40 vatandaşımıza yenileme ve yeni deprem sigortası yapıyorduk. Ama dünden beri bu sayı 100'ün üzerine çıktı. Bu talep kesinlikle her duyduğumuz, hissettiğimiz depremden sonra olmamalı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 14:52
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Deprem sonrası vatandaşlar sigortacıların yolunu tuttu

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki depremden etkilenen şehirlerin arasında Sakarya'da yer aldı. Meydana gelen deprem sonrasında ise evlerine deprem sigortası yaptırmayan vatandaşlar sigortacıların yolunu tuttu. Yaşanan deprem sonrasında sigortacılarda yoğunluk oluştu. Günlük ortalama 35-40 vatandaşın deprem sigortası yaptırmak için gittiği sigortacılarda bu sayı depremin ardından 100'ü geçti.

Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında telefonlarının susmadığını aktaran sigorta şirketi sahibi Ali Esen, bir deprem tedbiri olan sigortanın afet öncesinde yapılması konusunda vatandaşı uyardı. Yıllık yaklaşık 260 liraya mal olan sigorta ücretiyle evlerini sigortalatmayan vatandaşları, en kısa sürede sigorta yaptırmaya davet eden Esen, afetler sonrasında meydana gelen mal kayıplarında, sigortanın büyük bir önemi olduğunu dile getirdi.

Telefonlarımız kilitlenmiş durumda

Deprem sonrasında yaşanan yoğunluktan bahseden sigorta şirketi sahibi Ali Esen, "15.40'ta meydana gelen Düzce Çilimli merkezli depremden Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Marmara bölgesi olağan üstü etkilendi. Depremden sonra, deprem sigortası yaptırmak isteyerek bizleri arayan vatandaşlarımız şuan telefonlarımızı adeta kilitlemiş durumda. Dünden beri yaklaşık 100'ün üzerinde deprem sigortası için bize ulaşan vatandaşlar var ve her dakika bu rakam büyüyor. Çok ciddi deprem sigortası talebi doğdu. Ben altını çizerek söylüyorum, bu duruma çok üzülüyorum çünkü vatandaşımızın hissettiği depremden sonra, deprem tedbirleri aklına gelmemesi lazım. Deprem tedbirlerini her an her şekilde almamız lazım" dedi.

Sakarya olarak Türkiye'ye örnek olmamız gerekiyor

Esen, "Tabii ki deprem sigortası da bir deprem tedbiri o yüzden ben çok üzülüyor ve tüm halkımıza sesleniyorum; Sakarya'da 194 bin ayakta kalmış, sigorta yapılabilir binamız var. Şuanda 174 bin vatandaşımız sigorta yapmış durumda. Biz yüzde 90 seviyelerine ulaştık ama biz Türkiye'ye, Sakarya olarak örnek olmamız gerekiyor deprem sigortası ile ilgili ülkede birinci çıkmamız lazım. Bugün Türkiye genelinde 10 milyon 400 bin sigorta yapılmış bina var. Toplamda 17 milyon binamız var. Buradan üzüntümü paylaşmak istiyorum. Ama sevincim de var; insanların deprem sigortasına ciddi bir rağbeti olmaya başladı. Bu talep kesinlikle her duyduğumuz, hissettiğimiz depremden sonra olmamalı diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ortalama 35-40 olan sayı 100'ün üzerine çıktı

Sakarya'da bulunan sigorta şirketlerine deprem sigortası için giden vatandaşların ciddi şekilde yoğunluk oluşturduklarını ifade eden Ali Esen, "Biz ortalama her gün 35-40 vatandaşımıza yenileme ve yeni deprem sigortası yapıyorduk. Ama dünden beri bu sayı 100'ün üzerine çıktı, ciddi talep var. Vatandaşın evinin bir güvencesi bu. Şuanda bizim şirketimiz başta olmak üzere Sakarya'da bulunan diğer sigorta şirketlerine de ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Dün gece saatlerine kadar bizim telefonlarımız susmadı. Vatandaşımız ihmal ettiği şeyi yaşadıktan sonra veya gördükleri haberlerden sonra sigortacılara geliyor. Bu böyle olmamalı, buradan tüm vatandaşlara seslenmek istiyorum; deprem sigortası da bir deprem tedbiridir. Bugün 100 metrekareye şuanda biz 126 bin lira ödeme yapıyoruz. Ve 2022 yılında inşallah bu 158 bine çıkacak" şeklinde konuştu.

3 dairemi de sigortalatmak için geldim

Evini deprem sigortası yaptırmaya gelen Asım Civelek isimli vatandaş ise, "Bir deprem bölgesinde yaşıyoruz ve deprem sigortalarımızı yaptıralım. Bu hepimiz için önemli bir şey ve olası deprem sonrasında bu işimize yarayacak. Benim 3 tane dairem var ve 3'ünüde sigortalatmak için geldim. Bütün vatandaşlara evlerini sigortalatmaları konusunda çağrıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesinde 2 milyona yakın ev sigortasız

Öte yandan, birinci derece deprem bölgesi olan Marmara Bölgesinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre; yüzde 29,7'lik kesim evlerini deprem sigortası hala yaptırmadı. 6 milyon 14 bin 550 konut bulunan Marmara Bölgesinde 4 milyon 227 bin 613 adeti DASK'a zorunlu deprem sigortası yaptırırken 1 milyon 786 bin 937 adeti DASK sigortası yaptırmadı.

#düzce# sakarya# deprem# sigorta
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