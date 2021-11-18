9 yıldır ikili eğitim-öğretim veren okul 'tekli' eğitime geçiyor

Yaklaşık 800 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu ve Ortaokulu, 9 yıldır devam eden ikili eğitimden tekli eğitime geçmeye hazırlanıyor. Ortaokul öğrencilerinin, 22 Kasım Pazartesi gününden itibaren halen boş durumda bulunan Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına taşınacağı açıklanırken, ilkokul öğrencilerinin ise kendi okulları olan Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda tekli eğitime başlayacağı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Geçici olarak eğitim gören Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin kendi binalarına taşınması sonucu Eylül ayında boşaltılan ve ihtiyaç fazlası olan Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasına ikili eğitim gören Celal Şükrü Sayınsoy Ortaokulu öğrencilerimizi taşıyarak, normal eğitime döneceğiz. Bakanlığımız tüm Türkiye'de normal eğitime dönebilmek için her gün yeni bir yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Biz de bu çalışmalar kapsamında tüm okullarımızı normal eğitime geçirebilmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Selahattin-Zuhal Barutçuoğlu Anadolu Lisesi ek binasını ortaokul öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Okul binamızı yardımsever bir işadamı tarafından tamamen badana yaptırttık. Masa, sıra, öğretmenler odası, fotokopi makinesi, bilgisayarlar, yazıcılar gibi tüm donatım malzemeleri Bakanlığımız tarafından gönderildi. Okulun tüm malzemeleri kullanılmamış, sıfır malzeme olarak hizmete girdi. Öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim yapabilmeleri için her türlü çalışmayı yaparak, eğitim öğretime hazırladık. 22 Kasım Pazartesi günü 24 derslikli ve yaklaşık 30 öğretmenimiz, 400 öğrencimiz yeni binalarında normal eğitime başlayacaklar. Yaklaşık 400 ilkokul öğrencimiz de kendi okulları olan Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulu'nda normal eğitime geçecek. Böylece sabahçı öğrencilerimiz sabah erken kalkmaktan, öğlenci öğrencilerimiz de akşam evlerine geç dönmekten kurtulacaklar. Hedefimiz tüm okullarımızı normal eğitime geçirebilmek olacak" dedi.