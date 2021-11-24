Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, lojman tahsisiyle ilgili ilginç bir soruyu cevapladı. Yararlanmakta olduğu lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personel, bir süre sonra sıra/görev tahsisli konuttan yararlanmak için yeniden başvuru yapmıştır.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da nasıl bir işlem yapılacağını Milli Emlak Genel Müdürlüğüne sormuş, Genel Müdürlükte Yönetmelikte kısıtlayıcı bir hüküm olmadığı için lojman satışları kapsamında oturduğu lojmanı satın alan memurun yeniden sıra/görev tahsisli konuta başvurabileceğini belirtmiştir.

Hali hazırdaki durumda, oturduğu lojmanı satın alıp tekrar lojman hakkı için başvuru yapanların yanı sıra lojman tahsisi sonrasında evini kiraya verenler de bulunmaktadır. Daha önceki yazılarımızda emekli oluncaya kadar lojmanda oturan memurlardan bahsetmiştik.

Kiraların bu kadar arttığı bir dönemde, bu türden uygulamaları sonlandırmak ve yaşadığı yerde evi olanlara lojman tahsisini önlemek için Yönetmelikte acilen değişiklik yapılması kamu vicdanının rahatlatılması için kaçınılmaz hale gelmiştir.