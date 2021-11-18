'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu

CNN Türk ekranlarında doların 3.5 lirayı gördüğü gün Ahmet Hakan'ın programında "10 milyar dolar şakkadanak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" sözleriyle ekonomist Necmettin Batırel olay olmuştu.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından döviz kurlarında hareketlenme yaşandı. Bu sırada yaşananları TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren ekonomist Necmettin Batırel, çarpıcı yorumlarda bulundu. "Doların taliplisi olmazsa, rakamlar yükseliyor ama alıcısı çıkmazsa mutlaka düşer fiyat." diyen Necmettin Batırel, "Bu fiyatlardan kim alıp ne yapacak? 13 lira mı olacak? 15 lira mı olacak? 20 lira mı olacak? Yani bunlar hayal mahsulü rakamlar." diye konuştu.

"Normal bir döneme doğru gidiyoruz"



Ekonomiyle ilgili sözlerini sürdüren Batırel "Türkiye ekonomisi bunu haketmiyor. Şu anda spekülatif hareket var. Merkez Bankası'nı faiz artırmaya zorlayan bir operasyon gerçekleşiyor. Normal bir döneme doğru gidiyoruz. Türkiye önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcıların akınına uğrayacak. Bunların Türkiye'ye yatırım yapmaları herkesi harekete geçirecek. Türkiye'nin yüzde 9'luk büyümesi bekleniyor. Büyüyen ülkeye sermaye gelir." dedi.

"Yukarı hareketlenme yok"



"Döviz piyasasında hareketlenme yukarı hareketlenme yok." diyen Batırel "Küçük küçük satışlar gerçekleşiyor. Satın alındığı için artık piyasalara etkisi yok. 2022 yılı sonunda cari açık diye bir problem kalmayacak. Halkın, bankalarda 143 milyar dolar parası var. Faiz getirisi cazibesini kaybettiği için Türk Lirası'na çeviriyorlar." dedi.