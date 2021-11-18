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Deprem anında engelli sporcunun üzerine kapandı

Düzce'de meydana gelen 5.0 şiddetindeki depreme bedensel engelli sporcusu ile antrenmanda yakalanan antrenör Gökhan Cengiz, çatıdan bir şeylerin düşebileceğini düşünerek engelli sporcusunun üzerine kapandı. Sporcuyu dışarı çıkartan Cengiz, daha sonra koşarak kendi ailesinin yanına gitti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 16:25
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Deprem anında engelli sporcunun üzerine kapandı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde engelli sporculara yönelik okçuluk antrenmanı veren Gökhan Cengiz, dün meydana gelen 5.0 şiddetindeki depreme 9 yaşındaki engelli sporcusu ile birlikte yakalandı. Cengiz, çelik konstrüksiyon olan spor salonundaki antrenmanları sırasında çatıdan bir şeylerin düşebileceğini düşünerek sporcusunun üzerine kapandı. Depremin ardından engelli sporcusunu dışarı çıkartan antrenör Cengiz, daha sonra koşarak kendi ailesinin yanına gitti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Refleks olarak sporcumun üzerine kapandım"

Önceliğinin sporcu olduğunu söyleyen Cengiz, "Deprem esnasında 9 yaşında engelli sporcumuzla antrenman yapıyorduk. O anlarda tam antrenmanı bitirme aşamasına gelmiştik. Birlikte depremi yaşadık. O anda "çatıdan bir şeyler düşebilir" diye düşündüm. Refleks olarak sporcumun üzerine kapandım. Allah'a şükür çatıdan bir şey düşmedi. Deprem bittikten sonra da sporcumu dışarıya çıkartarak, velisine teslim ettim. Benim de iki tane çocuğum var. "Onlara bir şey oldu mu acaba?" düşüncesiyle telaşlanarak onların yanına koşmaya başladım. Sonra kendi ailemin yanına gittim, onları dışarıya çıkarttım. Daha sonra ailemle birlikte sporcumun yanına geldim. Sporcumun annesi telaşlanmış. Annesi aradı, herhangi bir problem olmadığını, dışarıya çıkarttığımızı, çok sorun teşkil edecek bir şey olmadığını anlattık" dedi.

#düzce# deprem
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