EGO otobüsü ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, EGO otobüsü ile polis aracı çarpıştı. Kazada 2 polis ve EGO şoförü yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 18:34
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde bulunan EGO duraklarının bulunduğu alana girmek isteyen bir EGO otobüsü, dönmek istediği esnada polis aracı ile çarpıştı. Kazada 2 polis ve EGO şoförü hafif şekilde yaralandı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.