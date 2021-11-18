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Erciyes Üniversitesinden Bakan Akar'a fahri doktora

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, '(Yunanistan'ın son dönemde bölgede artan tatbikat ve faaliyetleri) Yunan komşularımızdan barış ve istikrar için iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 20:29
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Erciyes Üniversitesinden Bakan Akar'a fahri doktora

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemde bölgede artan tatbikat ve faaliyetlerine yönelik, "Yunan komşularımızdan barış ve istikrar için iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erciyes Üniversitesinin yeni akademik yılı açılışı ile fahri doktora törenine katıldı.

Erciyes Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Akar, Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Erciyes Üniversitesinin, kurulduğu günden bugüne bilim dünyasına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Yaptığı çalışmalarla bir mükemmeliyet merkezi olma yolunda emin adımlarla yürüyen Erciyes Üniversitesinin, adını aldığı Erciyes Dağı gibi akademik dünyanın zirve markalarından biri haline geldiğinin altını çizen Akar, "Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 çalışmaları devam eden yerli aşı TURKOVAC'ın üretilmesi, üniversitemizin tarihi bir başarısıdır." diye konuştu.

TURKOVAC'ın bir aşı olmanın çok daha ötesinde anlamlar taşıdığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Bu çalışma, akademik camiamızın ve ülkemizin başarı karnesine eklenen bir gurur sembolüdür. Aşının, acil kullanım onayı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle tüm insanlığa sunulacak olması da hem üniversitemiz hem de ülkemiz için ayrıca bir övünç kaynağıdır. Ülkemiz, bu kararıyla mazlum ve mağdurların yanında olarak evrensel ahlaki değerleri gözeten tutumunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vesileyle Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış başta olmak üzere, aşıyı üretmek için azim ve kararlılıkla çalışan TURKOVAC Aşı Geliştirme Proje Ekibi Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini en samimi duygularla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Bilgi ve bilimin, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kıymetli hale gelmekle birlikte ömrünün de kısaldığını vurgulayan Akar, bu nedenle bilgi üreten kurumların daha atak, inovatif ve proaktif olmasının zorunluluğunu dile getirdi.

Bilgiyi üreten, yöneten ve etkin kullanan toplumların, uluslararası alanda üstünlük sağladığını, gelişmelere uyum sağlayamayan toplumların ise dışa bağımlılıktan kurtulamadığını belirten Akar, "Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen her alanda attığı adımlarla dışa bağımlıktan kurtulma yolunda önemli bir mesafe katetmiştir." ifadesini kullandı.

Üniversite ve sanayi iş birliğinin en güzel örneklerini oluşturan Kayseri'nin başta savunma ve havacılık sanayisi olmak üzere pek çok alanda öncü konumunu muhafaza ettiğini aktaran Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri 1926'da kurulan ve döneminin en iyi havacılık fabrikalarından biri olan Tayyare ve Motor Türk A.Ş. (TOMTAŞ) ile başladığı savunma sanayisi yolculuğuna bugün 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile devam etmektedir. Savunma sanayimizin özellikle tasarım konusunda yeni bir döneme geçmesini sağlayan ve ulaştırma uçaklarında sahip olduğumuz bakım yeteneğini daha ileri seviyelere taşıyacak A400M projesi de yine bu fabrikamızda başarıyla hayata geçirilmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkesinin egemenlik ve bağımsızlığı, asil milletinin güvenliği için gece gündüz mücadele ettiğini vurgulayan Akar, "Küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bu dönemde TSK, Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en yoğun faaliyetlerini icra etmektedir." bilgisini paylaştı.

"Terörist neredeyse hedefimiz orası"

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki başarılı operasyonlarla hudutların ve halkın güvenliği sağlanırken, kurulmak istenen terör koridorunun da engellendiğini vurgulayan Akar, "Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar artan bir şiddet ve tempoda, komşularımızın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak devam etmektedir. Burada bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz, sadece terör ve teröristle mücadele etmekteyiz. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır." sözlerini sarf etti.

Yunanistan'ın son dönemde bölgede artan tatbikatlarına ve faaliyetlerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları kaydetti:

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"Biz dünyada, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunlar dahil, tüm sorunların barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinden yanayız. Bunun için çaba gösteriyoruz. Yunan komşularımızdan da barış ve istikrar için iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta da azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."

Akar, Ermenistan'ın provokasyonlarına yönelik ise "Kafkasya Bölgesi'nin istikrarına da büyük önem veriyor, bu bölgede de barış ve istikrarın sağlanması için büyük gayret sarf ediyoruz. Can gardaşımız Azerbaycan, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını, Karabağ'ı, 44 gün süren Tek Vatan Harekatı ile Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. Bu süreçte haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye, bundan sonra da 'Tek millet, iki devlet' anlayışıyla kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir." açıklamasında bulundu.

İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatan Akar, "Türkiye de bu coğrafyanın kaderidir. Dolayısıyla bu coğrafyada var olabilmek için güçlü olmak zorundayız. Eğitim başta olmak üzere ekonomide, sanayide, savunma sanayisinde, bilimde, sanatta daima ilerlemek mecburiyetindeyiz." dedi.

Üniversitelerin, akademisyenlerin ve gençlerin alanlarında yaptıkları önemli çalışmalardan duydukları gururu ifade eden Akar, sözlerini, şehitlere rahmet dileyerek, gazileri ise minnetle yad ederek tamamladı.

Bakan Akar'a fahri doktora unvanı

Törende, Bakan Akar'a çalışmalarından dolayı Erciyes Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ilgili senato kararının okunmasının ardından fahri doktora belgesini ve cüppesini Bakan Akar'a takdim etti.

Fahri doktora belgesini alan Akar, "Böyle köklü ve saygın bir üniversite tarafından şahsıma fahri doktora tevdi edilmesi, beni ayrıca memnun etmiştir. Teveccühünüz için en samimi şükranlarımı sunuyorum. Bu fahri doktorayı da şahsımdan öte, silah ve mesai arkadaşlarım adına kabul ediyor, Sayın Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'a ve üniversite senatosuna teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Başarılı çalışmalarından dolayı TURKOVAC Aşı Geliştirme Proje Ekibi Lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye ödülünü takdim eden Akar, törenin sonunda üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

#Erciyes Üniversitesi# fahri doktora# Hulusi Akar#
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