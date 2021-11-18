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2020'de suçtan elde edilen 936,3 milyon liraya el konuldu

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 20:32
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2020'de suçtan elde edilen 936,3 milyon liraya el konuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen 6 bin 116 operasyonda haklarında işlem yapılan 17 bin 609 şüpheliden 1065'i tutuklandı.

AA muhabirinin KOM verilerinden derlediği bilgiye göre, ihale yolsuzluğu, para ve belge sahteciliği, vergi kaçakçılığı, tefecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının faillerini yakalamak amacıyla geçen yıl 357'si planlı olmak üzere 6 bin 116 operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 bin 609 şüpheliden 1065'i tutuklandı.

6 bin 950 operasyonda, 22 bin 422 şüphelinin gözaltına alındığı 2019 yılı ile mukayese edildiğinde operasyon sayısı yüzde 12, şüpheli sayısı yüzde 21, tutuklu sayısı ise yüzde 10 azaldı.

Yolsuzluk suçları

Ekiplerin çalışması sonucu geçen yıl yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 111'i planlı olmak üzere 617 operasyonda gözaltına alınan 4 bin 569 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonların 284'ü kamu kurumu dolandırıcılığı, 13'ü edimin ifasına fesat karıştırma, 16'sı irtikap, 81'i ihaleye fesat karıştırma, 82'si zimmet, 79'u rüşvet ve 284'ü de diğer yolsuzluk suçlarına karşı düzenlendi.

Yolsuzluk suçlarına yönelik planlı operasyonlarda aralarında 267 kamu görevlisinin de yer aldığı 1722 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü tutuklandı.

Geçen yıl KOM birimlerince sosyal güvenlik ve sağlık alanında 37, yerel yönetimler ile adli hizmetlerde 19'ar, eğitimde 3 diğer sektörlerdeki zimmet ve usulsüzlüklerle ilgili ise 30 planlı operasyon düzenlendi.

Sahtecilik suçları

KOM ekiplerinin, geçen yıl parada sahtecilik kapsamında düzenlediği 805 operasyonda 1320 şüpheli yakalandı.

1 milyon 296 bin 224 dolar, 21 bin 356 lira ile 293 sahte avronun ele geçirildiği operasyonlarda sahte para basımı yapılan 5 matbaa ile 3 darphane deşifre edildi.

Sahte dolar basan kalpazanların ilk tercihi 100 dolarlık banknotlar olurken, sahte avro yakalamalarında 50 ve 100'lük banknotların tercih edildiği belirlendi.

Belgede sahtecilik suçlarına yönelik yapılan 10'u planlı 2 bin 52 operasyonda 5 bin 53 şüpheli gözaltına alınırken, vergi kaçakçılarına karşı düzenlenen 672 operasyonda 936 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Geçen yıl 39'u planlı 547 nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 bin 474, 1156 tefecilik suçuna karşı düzenlenen operasyonda ise 2 bin 814 şüpheli yakalandı.

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Suç gelirleriyle mücadele kapsamında 464 operasyonda şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.

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