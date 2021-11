Bakan Yanık: 1368 riskli içeriğe müdahale edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Ankara'daki bir otelde '22'nci Ulusal Çocuk Forumu'nu düzenlendi. Foruma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis, Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcisi Celile Özlem Tunçak ve davetliler katıldı. Bakan Yanık, Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan komitelerin düzenlenen forumların en önemli amaçlarından birisi ve çocukların demokratik süreçlere katılımının artırılması olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, Çocuk Hakları Günü'nün, 20 Kasım 1989'da imzalanan Birleşmiş Milletler'in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin yıl dönümünde kutlandığını hatırlatarak, "Türkiye, bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalayan 43'üncü ülke. 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak belirleyen sözleşme, dünya çocuklarının temel haklarını güvence altına almayı hedefliyor. Sözleşmeye göre, çocukluklarını yaşayamadan birer yetişkin gibi yaşam mücadelesinin içine atılan, çalıştırılan, asker olmaya zorlanan, savaştırılan ve güvenli bir ortamdan uzak büyüyen çocuklar için her devlet gerekli önlemleri almak ve koşulları iyileştirmekle yükümlüdür. Bizler, 'Çocuğun üstün yararı' ilkesini benimseyen bir ülke olarak bu sözleşmeyi oldukça önemli görüyor ve sözleşmenin gereklerini her bir çocuğumuz için uygulamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalardan biri de Çocuk Hakları Komitelerimizi oluşturmak" ifadelerini kullandı.

'ARTIK HEPİMİZ ATIK YÖNETİMİ YAPMAK ZORUNDAYIZ'

Bakan Yanık, topluma ve devlete karşı olan sorumlulukların yanında doğaya ve canlılara karşı da yükümlülüklerimiz olduğunu belirterek, "Sayın cumhurbaşkanının çok kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, böyle bir sorumluluk anlayışının ürünü. Doğamız ve geleceğimiz açısından çok kıymetli ve başarılı olan bu projede biz de bakanlık olarak birçok başlıkta yer alıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillerimize temiz, yaşanılabilir bir dünya bırakmak için artık hepimiz atık yönetimi yapmak zorundayız. Evlerden fabrikalara, köylerden şehirlere kadar her yerde ve her şekilde atıklarımızı azaltarak geri dönüşüme kazandırmak zorundayız. Bu bilinçle ve inançla bizler 81 ilimizde Çocuk Hakları Komitelerimiz aracılığıyla 1 Temmuz 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında Sıfır Atık Projemizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

'1368 İÇERİĞE MÜDAHALE EDİLDİ'

3 gün boyunca gerçekleştirilecek forumun temasının 'Dijitalleşen Dünyada Çocuk' olarak belirlendiğini kaydeden Bakan Yanık, "Bugün başlayacak olan forumun konusu itibariyle yoğunlaştığı dijital dünya da artık ciddi anlamda politika üretmemiz, hizmet geliştirmemiz gereken bir alan. Hatta dijital dünya bazı noktalarda o kadar hayati bir öneme sahip ki, biz prensip olarak hizmet modellerimizin her birini dijital dünyaya entegre etme yükümlülüğünü hissetmeye başladık. Ancak bu entegrasyonu sağlarken güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına da dikkat ediyoruz. Örneğin, çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla bakanlığımız bünyesinde 'Sosyal Medya Çalışma Grubu' oluşturduk. Sosyal Medya Çalışma Grubu; çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocuklara yönelik ihmal ve istismar ihtimali söz konusu olan içeriklere paydaş kurumlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde müdahale ediyor. Bu grubumuzca yapılan çalışmalar sonucu 2021 Kasım ayı itibariyle 1368 riskli içeriğe müdahale edildi" dedi.