Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

İmran Kılıç kimdir?

İmran Kılıç, 1957 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

İlahiyatçı; Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki il müftülüğü ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulundu.

26. Dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçildi. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliği yaptı.

İyi düzeyde Arapça bilen Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıdır.Babasının ismi adı Ejder, annesinin ismi adı Hatice'dir. İl Müftüsü; Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede yaptı.