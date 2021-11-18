PKK talimatıyla 5 kez orman yaktı! İstenen ceza belli oldu

Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

PKK talimatıyla 5 kez orman yaktı! İstenen ceza belli oldu

Adana'da 5 ayrı noktada orman yangını çıkaran, polis ekiplerinin sıkı takibiyle yakalanıp, tutuklanan Ali Kurttepe (21) hakkında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan da müebbet hapis istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Kasım 2021 22:51
Yazdır
PKK talimatıyla 5 kez orman yaktı! İstenen ceza belli oldu

Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde şehit polisler için oluşturulan hatıra ormanında 24 Eylül'de bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı ilçedeki Topalak, Dörtler ve Örcün mahallelerindeki ormanlarda da 29-30 Eylül ve 3 Ekim'de de yangınlar çıkınca, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kundakçılık şüphesiyle araştırma yaptı. Güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 350 saatlik görüntülerden motosikletli bir şüphelinin eşkalini belirledi.

YANGIN ÇIKARDIKTAN SONRA YAKALANDI

Polis, 60 personelle bölgedeki 5 tepede gece gündüz bekleyerek, 4 Ekim'de şüphelinin aynı alanda yine yangın çıkardığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, motosikletle kaçan şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, yakalandı. Şüphelinin Ali Kurttepe olduğu belirlendi. Ali Kurttepe'nin motosikletinde arama yapan polis, koltuk kısmının altındaki bagajda, 620 euro, 1160 TL, 7 bin Irak dinarı, 10 dolar ve Erbil'e yolcu bileti, şişe içerisinde 1,5 litre benzin ve kibrit kutusu ele geçirildi. Bu sırada, Ali Kurttepe'nin çıkardığı yangın da 1 helikopter ve 2 arazöz kullanılarak söndürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda Ali Kurttepe, bir süre önce ailesiyle tartıştığı için evden ayrıldığını, sokakta yaşadığını, kızgınlığı için orman yangınları çıkardığını söyledi. 24 Eylül ve 4 Ekim'deki yangınları kendisinin çıkardığını anlatan Kurttepe, diğer yangınlardan haberi olmadığını ileri sürdü. İşlemlerinin ardından 7 Ekim'de adliyeye sevk edileni Kurttepe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Sanık Ali Kurttepe hakkında yürütülen soruşturmanın ardından 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde kasten orman yakma' suçundan da müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, sanık Ali Kurttepe'nin PKK mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, 24, 29 ve 30 Eylül ile 3 ve 4 Ekim'de 5 orman yangınını terör örgütü PKK'dan aldığı talimat sonucu kasten çıkardığı ve eylemler karşılığında örgütten para aldığı belirtildi.

Haberin Devamı

YANGIN BÖLGELERİNDE MOTOSİKLET İZİ BULUNMUŞ

İddianamede, sanığın orman yangını çıkardıktan sonra takip edilerek yakalandığı 4 Ekim'de, polisten kaçarken kullandığı motosiklette şişe içerisinde 1,5 litre benzin, üst aramasında da kibrit kutusu, bin 160 lira, 620 euro, 10 dolar ve 7 bin Irak Dinarı ve Erbil'e yolcu bileti bulunduğu vurgulandı. Çukurova ilçesi Kurttepe mevkiinde 24 Eylül'de çıkan orman yangını bölgesinde itfaiye ekiplerinin bir cep telefonu bulduğu ve bunun sanığa ait olduğunun belirlendiği bildirildi. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü'nün 3 Ekim'de çıkan orman yangınına ilişkin tutanağında yer alan, 'bölgede sanığın kullandığı motosikletin izinin bulunduğu' bilgisine de iddianamede yer verildi.

YANGINLARA İLİŞKİN HABERLERİ TAKİP ETMİŞ

İddianamede, sanığın 25-28 Ağustos'ta Irak'ta bulunduğu ve Türkiye'ye geldikten bir gün sonra kasten orman yangını çıkardığı kaydedildi. Sanığın üzerinde bulunan cep telefonunda, kırsaldaki PKK'lılarla bağlantı kurmak için Irak'ın kuzeyinde kullanılan "Korek" hattı olduğu bildirilen iddianamede, telefonun 'internet geçmişi' üzerinde yapılan incelemede de sanığın, ormanları yakmadan önce yangınlara ilişkin haberler okuduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sanık Ali Kurttepe'nin, yangın çıkardığı ormanlık bölgelere aynı motosikletle gittiğinin kayıtlarla sabit olduğu vurgulanan iddianamede, orman muhafaza memurlarınca tutulan tutanaklarda da yangınların kasıtlı çıkarıldığının belirlendiği kaydedildi.

#
Engelli sağlık personelini darbeden kişi gözaltına alındı
Engelli sağlık personelini darbeden kişi gözaltına alındı
Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patlayan kişi kurtarılamadı
Midesindeki uyuşturucu kapsülleri patlayan kişi kurtarılamadı
2020'de suçtan elde edilen 936,3 milyon liraya el konuldu
2020'de suçtan elde edilen 936,3 milyon liraya el konuldu
Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
Ağrı'da sağlık çalışanı, hasta yakını tarafından darbedildi
Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı
Ucuz sterlin satın almak isterken 700 bin lira dolandırıldı
EGO otobüsü ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı
EGO otobüsü ile polis aracı çarpıştı: 3 yaralı

Bu Habere Tepkiniz

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.

Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1179
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.