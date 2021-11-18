Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor

Sputnik'ten Burcu Okutan'ın haberine göre;Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerini iletmek üzere randevu alamaması üzerine planladığı 'Beyaz Yürüyüş' İstanbul Kadıköy'den 23 Kasım'da başlayacak. 27 Kasım'da son bulacak olan yürüyüş, Ankara'da yapılacak panelle devam edecek.

'Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz' sloganıyla başlayacak yürüyüşün detaylarını ve doktorların taleplerini TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut anlattı.

'Pandemi ve sağlıkta şiddet çalışma koşullarımızı olumsuz etkiliyor, bunların ortadan kaldırılmasını istiyoruz'

Sağlık Bakanlığı'ndan taleplerini iletmek üzere pek çok randevu talep edildiğini aktaran Prof. Dr. Bulut, kendilerini herhangi bir dönüş olmamasından ötürü bu yürüyüşe başladıklarını belirterek doktorların taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Satın alma gücü son derece geriledi. Sağlık çalışanları artık geçinemiyorlar. Mevcut zamlar, enflasyon oranının çok altında verilmiş olan ücret artışları satın alma gücümüzü 3'te 1'e düşürmüş durumda. Bu nedenle en az yüzde 150 maaş iyileştirmesi istiyoruz. Çalışma koşullarımız son derece kötü, özellikle pandemiye bağlı. Bugüne kadar 500'ü aşkın sağlık çalışanı kaybettik. Pandemi koşulları olsun, sağlıkta şiddet olsun tüm bunlar çalışma koşullarımızı olumsuz etkileyen etmenler. Bunların ortadan kaldırılmasını istiyoruz."

'Asistanların nöbet saatlerinin uzunluğu en son Rümeysa Şen'in ölümüyle gündeme geldi'

Nöbet saatlerinin uzunluğunun da olumsuz çalışma koşullarının baş etmenlerinden biri olduğunu vurgulayan Bulut

"Asistanlarımızın nöbet saatleri çok uzun süreli olduğu için, en son Rümeysa Şen'in ölümüyle de sonuçlanan olayla bu konu yeniden toplumda gündeme geldi. 36 saatlik nöbetin insanda nasıl bir yorgunluk yarattığı ve kazalara, yaşamını yitirmeyle sonuçlanabileceğinin görüldüğü için, bu da bizim çalışma koşullarımızı ilgilendiren bir durum. Bu konuda çözümler istiyoruz. 7200 ek gösterge uygulamasını istiyoruz. Yine pandemi dönemine ait yıpranma payının 120 gün olması bir diğer talebimiz. Fiili hizmet zamlarıyla ilgili görüşlerimiz var"

dedi.

'Sağlığın yeniden yapılandırılmasını istiyoruz'

"Sağlıkta dönüşüm programı iflas etmiştir" diyen Bulut şu ifadeleri kullandı: "Bununla ilgili toplum sağlığı büyük bir tehlike altında. Buna dikkat çekmek için de tüm koşullarıyla beraber sağlığın yeniden yapılandırılmasını istiyoruz. Bunda halkın sağlığını önceleyen, sağlık çalışanlarını hem mali hem koşullar açısından koruyan bir yapıyı arzuluyoruz. Toplum için toplum sağlığı diyoruz."

'Yapılacak 'Beyaz Forum'da gelecek döneme ait, grev de dahil olmak üzere, çalışmalarımızı planlayacağız'

Eylem programını da aktaran Bulut "Bu nedenle İstanbul'dan başlayan bir eylem olacak. 23 Kasım'da İstanbul Kadıköy'den başlangıç verilecek. 22 milyon işçimiz pandemide korumasız kaldı. 24'ünde Kocaeli'ye geçilecek, burada işçilerle beraber bir basın açıklaması gerçekleştirilecek. Yürüyüş 25 Kasım'da Bursa'da olacak. Bursa'daki arkadaşlarımızla 'sağlıkta şiddete hayır' diyeceğiz. 26'sında Eskişehir'de olunacak. 27 Kasım günü ise yürüyüş kolumuz Ankara'ya varacak. İlk önce TTB önünde bir basın açıklaması yapılacak, hemen ardından bir 'Beyaz Forum' gerçekleştirilecek. Burada Türkiye'nin her yerinden gelen meslektaşlarımız, tabip odalarının yöneticileri ve TTB gruplarının temsilcileri bulunacak. Önümüzdeki sürece ait, grev ve iş bırakma da dahil olmak üzere, tüm çalışmaları planlayacağız" dedi ve ekledi:

"Bir sonraki süreç 14 Mart Tıp Haftası. Kasım ayından Mart ayına kadar süren dönemde paneller, programlar, çalışmalar ve eylemlilik süreci devam edecek. Tüm bunların kararını Beyaz Forum'da vereceğiz. Tıp Bayramı'na giderken yurttaşlarımıza taleplerimizi ileteceğiz."