Piri Reis'in dünya haritası yeniden sergilenmeye başlandı

Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
PKK'nın, sözde kurucularından Kaytan öldürüldü
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Döviz alım satımında kimlik ibrazı zorunluluğunda değişiklik
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Benzin ve Motorine bir zam daha mı geliyor?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Piri Reis'in dünya haritası yeniden sergilenmeye başlandı

PİRİ Reis'in 1513 yılında çizdiği dünya haritası, uzun bir aranın ardından yeniden Topkapı Sarayı'nda sergilenmeye başlandı. Sergilenen harita keşifler çağından günümüze ulaşan en önemli ve ilginç eserler arasında yer alıyor. Sergiye ziyaretçilerin ilgisinde oldukça yoğun.

Kaynak : DHA
Eklenme : 18 Kasım 2021 22:43
Yazdır
Piri Reis'in dünya haritası yeniden sergilenmeye başlandı

Dünya haritacılığının en önemli eserlerinden 508 yıllık Piri Reis'in çizdiği dünya haritası Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan III. Ahmed Kütüphanesi'nde uzun bir aradan sonra yeniden sergilenmeye başladı. 1924 yılında saraydaki kitaplıklar temizlenirken bulunan harita bulunduktan tam 7 yıl sonra tescillendi. Isı, ışık ve nemden etkilenmemesi için belirli aralıklarla sergilenen haritaya ise ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Piri Reis'in 1513 yıllında portolan stilinde hazırladığı bu haritanın ebadı 87 çarpı 63 santimetre. Harita üzerindeki çizimlerse deri üzerine mürekkep ve suluboya ile yapılmış. Haritanın üzerindeyse 'İş bu haritayı Kemal Reis'in biraderzadesi unvanı ile müştehir Piri ibn el-hacc Mehmed 919' yazıyor. Aynı zamanda haritada Avrupa ve Afrika'nın batı sahilleri, Atlas Okyanusu, Orta ve Güney Amerika'nın bir kısmı görülüyor.

YENİ NESİLLERE BU SERGİYİ GÖSTEREBİLMEK NE GÜZEL

Topkapı Sarayı'na oğluyla İzmir'den gelen Olcay Su Yetkin, Piri Reis bizim için çok önemli bir karakter. İnanılmaz bir kültür ve tarih. Geçmişimle gurur duyuyorum çok mutluyum. Yeni nesillere bu sergiyi gösterebilmek ne güzel dedi.

PİRİ REİS BU HARİTAYI ÇOK UĞRAŞARAK YAPMIŞ

Haritanın büyük ilgisini çektiğini belirten Begüm Sevim Özdağ, 'Arkadaşlarımla ödev için Topkapı Sarayı'na geldik ve Piri Reis'in haritasının sergilendiğini öğrendik. Piri Reis bu haritayı 1513 yılında çizmiş. O yüzden çok ilgimi çekti bu harita. Çok beğendim. İyi ki gelmişim diyorum diye konuştu. Ece Su Karahan ise Piri Reis'in haritasını gördüm çok şaşırdım. Sonuçta uzaydan görüntü alınamıyordu o zamanlar. Piri Reis bu haritayı çok uğraşarak yapmış. Çok beğendim' ifadelerini kullandı.

PİRİ REİS'İN ÇALIŞMASI HARİTACILIK TARİHİ BAKIMINDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI BİLİYOR

Haritanın bulunma hikayesiyle ilgili Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, haritanın 1924 yılında Topkapı Sarayı'nın müzeye dönüştürülürken bulunduğu belirtiliyor. Açıklamada, 'Piri Reis'in dünya haritası, bu çalışmalar sırasında müze müdürü Halil Eldem'in gayretiyle ortaya çıkarılıyor. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde 1929 yılında Gayr-i İslami Eserler Kitaplığı'nın kataloğunu yapan Prof. Gustav A. Deismann, haritanın önemini kavrıyor ve İstanbul'da bulunan Prof. Paul Kahle'nin özel izinle haritayı incelemesine önayak oluyor. İki profesörün ortak görüşüyle haritanın Piri Reis'e ait olduğu netlik kazanıyor. Prof. Kahle, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye adlı kitabını Almanca olarak neşreden isim. Bu yüzden haritanın varlığından haberdar ve Piri Reis'in çalışmasının haritacılık tarihi bakımında büyük önem taşıdığını biliyor. 1931 yılında Kahle'nin yayınlarıyla Piri Reis haritasının bulunduğu ve Topkapı Sarayı'nda olduğu dünyaya duyuruluyor. Piri Reis haritası, sergi ortamının ısı, ışık ve nem gibi olumsuz şartlarından etkilenen hassas bir yapıya sahip. Bu hassasiyette, haritanın parşömen üzerine çizilmiş olmasının, ünik eser niteliği taşımasının ve aradan geçen 508 yılın etkisi büyük. Bu yüzden haritanın sergilenme periyodu, Milli Saraylar Bilim Kurulu öngörüsüyle sınırlandırılmış durumda. Yurtdışı sergilerine katılma ihtimali de aynı hassasiyetler göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye tabi tutuluyor' denildi.

#Piri Reis
Denizde maske kirliliği
Denizde maske kirliliği
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi
Kovid-19 salgınında 67 eczacı yaşamını yitirdi
10 bin dolar maaşı bıraktı, köyünde kendi işini kurdu
10 bin dolar maaşı bıraktı, köyünde kendi işini kurdu
Yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak
Yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak

Bu Habere Tepkiniz

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.
Hemen Başvurun, Anında Hesabınıza Gelsin.
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/36-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=merkez-bankasi_adv1179
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?
Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.