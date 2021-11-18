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EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Kolombiya'da ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin bu ülkenin Türkiye'den adli yardımlaşma talep ettiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarına dikkati çekerek, paylaşımlarda yer alan belgenin Türkiye'nin talebi üzerine Kolombiya makamlarının aralarında yaptığı yazışmaya ait olduğunu duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 23:20
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EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama

EGM'den yapılan konuya ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli sosyal ağlar üzerinden Kolombiya Buenaventura Limanı'nda ele geçirilen kokain maddesiyle ilgili 17 Kasım 2021 tarihli basın açıklamamızın eksik bilgi içerdiği, Kolombiya'nın 22 Eylül 2021 günü ülkemizden adli yardımlaşma talebinde bulunduğunun kesin olduğu şeklinde paylaşımlar yapılarak iftirada ısrar edilmektedir.

Bahse konu paylaşımlarda yer alan ve Kolombiya'nın adli istinabesine ilişkin olduğu iddia edilerek tarih ve sayısı verilen belge birimlerimiz tarafından temin edilmiş, resmi tercümesi açıklamamıza eklenmiştir.

Bu belgenin ülkemize yapılan bir istinabe talebine değil, Türkiye'nin talebiyle ilgili Kolombiya makamlarının kendi aralarında yapmış olduğu bir yazışmaya ait olduğu açıkça görülecektir.

İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

Açıklamada, söz konusu belgenin Türkçe çevirisi de paylaşıldı.

EGM'den Kolombiya'da ele geçirilen kokain ile ilgili açıklama
#EGM# Kolombiya# kokain
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