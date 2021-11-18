Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
Bakanlık örnek olayla anlattı! Okullardaki vakalarda izlenecek yollar
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
TOKİ'nin bin 310 konut projesinde başvurular başladı
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
Hasta eşine taciz iddiası ile 'işini' kaybeden hemşireyi, Danıştay sevindirdi!
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
5 kişinin öldüğü servis kazasıyla ilgili okul müdürü açığa alındı
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Bakanlıktan döviz alım satımı açıklaması: Müdahale yok
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Merkez Bankası faiz kararı: Hangi senaryoda ne yaşanır?
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
Belediye Başkanı milli serveti çürümeye terk etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "Üzerimizde 700 bin çalışma arkadaşımızın sorumluluğu var. İyi işler yaptığımıza, devletin, milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Kasım 2021 23:27
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Üzerimizde 700 bin çalışma arkadaşımızın sorumluluğu var. İyi işler yaptığımıza, devletin, milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesinin görüşmelerinde milletvekilleri görüşlerini açıkladı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberinin ulaşması nedeniyle soru cevap işlemi yapılmadı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Karaismailoğlu'nun Sayıştay raporlarındaki tespitlerle ilgili komisyon üyelerine bilgi vermediğini söyleyerek, "Sayıştay raporlarındaki bulgularla ilgili millet adına bizi bilgilendirmeniz lazım. Geçen yıl da Sayıştay bulgularıyla ilgili bilgi verilmedi." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, iktidarın ulaştırma yatırımlarında doğal ve çevre duyarlılığından uzak "rant ve talan politikası" anlayışıyla hareket ettiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin borçlanmasında yanlış modele dayalı projelerin de etkisinin olduğunu ifade eden Emecan, "Bakanlığınız yatırım bakanlığı değil, kamu zararı bakanlığı haline gelmiştir. Torunlarımızı dahi etkileyecek ve yıllar sürecek ağır bir borç yükü altına girdik. Projeler adrese teslim şeklinde hayata geçiriliyor. Yanlış modele dayalı projeler uygulanıyor. Devletin kaynakları kara yollarına, oradan da şirketlere aktarılıyor." görüşünü savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe hakkının millette olduğunu, milletin vekilleri olarak bütçeyi tartıştıklarını belirtti.

Dünyanın artık yeşil devrimi konuştuğunu ifade eden Paylan, Bakanlığın geleceğin değil, günün bütçesini komisyon gündemine getirdiğini öne sürdü.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, ülkenin coğrafi konumu nedeniyle kesintisiz bir ulaşımın zor ve maliyetli olduğunu, bu bahanelerle yıllarca yolların yapılmadığını ve trafik kazalarının da sürekli yaşandığını söyledi.

"Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket ederek durmadan çalıştıklarını vurgulayan Aydemir, "Kalkınmanın temel göstergelerinden biri olan yollarımızı yaparak milletimizin hizmetine sunduk. Bölünmüş yollarla güvenli bir ulaşım sağladık. Ulaştırmadaki yatırımlarımızla ülkemizin ticari kapasitesini arttırdık. Biz laf değil, iş üretiyoruz. Bu nedenle AK Parti denince akla yatırım ve hizmet gelir." ifadelerini kullandı.

Otoyol ve duble yollarla vatandaşların can güvenliğini sağladıklarını dile getiren Aydemir, söz konusu yatırımlar sayesinde 7,7 milyar lira yakıt ve 12,9 milyar iş gücü tasarrufu sağlandığını kaydetti.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, yatırımların daha çok Marmara Bölgesi'ne yapıldığını belirterek, "Marmara Bölgesi, nüfus yoğunluğu ve alan itibarıyla tıkanmıştır. Bundan sonra Mersin, Konya, Niğde, Aksaray ve Kayseri gibi iller, yeni sanayi ve gelişme bölgesi olabilir. İstanbul, mevcut nüfus ve gelecek yeni insanları kaldırabilecek durumda değil. Bundan sonra Anadolu'ya yatırımların yapılması daha doğru olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, ulaşım ve lojistiğin bir bölge için çok önemli olduğunu, bu nedenle bu konunun sadece seçim dönemlerinde bir vaat olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Cesur, daha önce seçim bölgesi Isparta'ya hızlı tren sözünün verildiğini ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen bunun yerine getirilemediğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, altyapı yatırımlarının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kamu özel iş birliği (KÖİ) ile yapıldığını, bu yöntemin daha çok finans sıkıntısı nedeniyle tercih edildiğini belirtti. KÖİ yatırımlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde kullanıldığına dikkati çeken Öztürk, altyapı yatırımlarının ülkelerin iş gücüne ve dünya ekonomilerine entegrasyonuna katkı sağladığını kaydetti.

KAPAT [X]

KÖİ'nin alternatif bir finans sistemi olduğuna işaret eden Öztürk, "Mega projelerde maliyet ve süre aşımının önüne geçmek için KÖİ modeli mutlak suretle gereklidir. KÖİ projeleri, yeni bir finansman kaynağı oluşturmakta, bütçe imkanlarını arttırmaktadır. Bu model uluslararası finans kuruluşlarının mali desteğini bir araya getirerek risk paylaşımını sağlamaktadır. Projelerin kısa zamanda hayata geçirilmesine imkan vermektedir. KÖİ projeleri, Türkiye'nin yararınadır ve bütün dünyada uygulanmaktadır." dedi.

- İstanbul'daki taksi sayısı tartışması

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki taksi sayısı tartışmalarına ilişkin bürokratları "çete" olarak suçlaması tartışmalara neden oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydoğan'a tepki göstererek, kimsenin tehdit edilemeyeceğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu ile Aydoğan arasında tartışma devam ederken TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat ettiğini duyurdu.

Yılmaz, bu dünyanın geçici olduğunu dile getirerek, milletvekillerinin daha temiz bir dil kullanmasını istedi.

Cevdet Yılmaz, herkesi İmran Kılıç için Fatiha okumaya davet etti.

Milletvekillerinin konuşmasının tamamlanmasının ardından komisyondaki siyasi partilerin grup sözcülerinin uzlaşmasıyla soru cevap bölümüne geçilmedi.

- "Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın"

Kısa bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, İmran Kılıç'a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Milletvekillerinin talep ve eleştirilerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, İmran Kılıç'ın vefatı dolayısıyla ve Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın talebi üzerine sorulara yazılı cevap vereceklerini bildirdi.

Sayıştay raporlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu, bunlara gerekli cevabın verilmesi gerektiğini ve bu raporların titizlikle incelendiğini anlatan Karaismailoğlu, "Komisyon toplantısında bazı gerginlikler oldu. Onu da lütfen üzerimizdeki sorumluluğa verin. Devletin, milletin parasını kullanıyoruz, sizlerin de bizleri rencide edici ve bizim hak etmediğimiz sözlerinize karşı gerginlik olmuştu. Ben haddimi aştıysam özür diliyorum sizlerden. Üzerimizde 700 bin çalışma arkadaşımızın sorumluluğu var. İyi işler yaptığımıza, devletin, milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın." diye konuştu.

Karaismailoğlu, gizli saklı hiçbir şeyin olmadığını, kendisinin ve ekip arkadaşlarının, talep edilen her bilgiyi verebileceklerini belirtti.

Görüşmelerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.

#Adil Karaismailoğlu# Bütçe#
Bazı kamu kurumlarının dolu ve boş kadrolarında değişiklik
Bazı kamu kurumlarının dolu ve boş kadrolarında değişiklik
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
18 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
18 Kasım 2021'den önemli gündem başlıkları
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Erdoğan'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan İmran Kılıç için başsağlığı mesajı
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?

Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

3.dozda hangi aşı ne kadar koruyor?

Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'de Sağlık Bakanlığı 3. doz aşı olanlara ilişkin gerçek dünya verilerini yayımlandı. 11 milyon kişinin incelendiği araştırmaya göre, iki doz Sinovac aşısı olanlara bir doz Pfizer/BioNTech aşısının güçlendirici olarak uygulanması semptomatik hastalığa karşı etknliği yüzde 95'e çıkardı.