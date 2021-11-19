Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında değişiklik yapıldı
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 4813
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında düzenleme yapılması hakkmdaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 340 mcı maddesi gereğince karar verilmiştir.
18 Kasım 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
18/11/2021 TARİHLİ VE 4813 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
Taşra teşkilatı düzenlemeleri
MADDE 1- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında, kuruluş merkezi Hatay ili olmak üzere Hatay Orman Bölge Müdürlüğü kurulmuştur.
(2) Aynı Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hizmet birimi olarak 14 adet şube müdürlüğü ile 1 adet başmühendislik kurulmuştur.
(3) Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yer alan 6 adet orman işletme müdürlüğü, 1 adet orman fidanlık müdürlüğü ile 1 adet orman kadastro başmühendisliğinin dağılımı ekli listede belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.