Bazı kamu kurumlarının dolu ve boş kadrolarında değişiklik
Bazı kamu kurumlarının dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapıldı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 00:05
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2021/543
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
18 Kasım 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
KURUMU AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ
DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ