Bakan Soylu'dan KADES'i ödüle layık gören Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'ne teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin (PAM) Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) ödüle layık görmesi dolayısıyla teşekkür etti, ödülün, bu uygulama için emek sarf eden çalışma arkadaşlarına daha büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla 2018'de kullanıma sunulan KADES'e PAM tarafından verilen ödülü İtalya Senatosu'nda alan Soylu, KADES'in kadına yönelik şiddet konusunda aldıkları önlemlerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, "KADES'i uluslararası seviyede bir ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Bu uygulama için emek sarf eden ve bu uygulamayı başarılı şekilde gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımıza, ödül almak çok daha büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğun asıl sebebi ödül değil, kadına karşı şiddetin bir insanlık suçu olması sebebiyle ortak bir zeminde buluşabilmemizdir." dedi.

Soylu, "Bu umut verici temasların sayısı arttıkça, afetler, kadına yönelik şiddet, iklim, çocuklar gibi temel insani konularda yakaladığımız sinerji attıkça inanıyorum ki göç, uyuşturucu, terör, siber suçlar gibi diğer konularda da samimi ve çözüme yönelik iş birliğimiz artacaktır." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bütüncül bir modelle koruma ve önlemeye yönelik güçlü bir teknolojik altyapı oluşturduklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bu konuya özel olarak çıkarttığımız bir yasamız var. İkincisi, artık kadına yönelik şiddetle mücadele eden polisimiz, jandarmamız ve illerdeki yöneticilerimiz olan valilerimizle tam bir koordinasyon sağladık. Üçüncüsü, bu konuyla ilgili Bakanlıklar ve tüm paydaş kurumlarla bir koordinasyon oluşturduk. Dördüncüsü, Bakanlıklar ve tüm paydaş kurumlarla beraber 75 maddelik bir eylem planını 2019 yılında devreye soktuk ve bunu izlemek için de bir izleme kurulu oluşturduk. Beşincisi, tüm illerimizde sürekli olarak güncellenen eğitimlerimiz var. Yaklaşık iki yılda 309 bin kolluk personelimizin aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitimleri tamamlandı ve bu eğitimlerimizi sürekli güncelliyoruz. Altıncı adımımız, akredite çalışmalarımız ve saha araştırmalarımızı sadece iki üniversitemizde dahi onlarca araştırmamız var."

Kadın yönelik şiddete müdahale imkanlarını artırmak istediklerini belirten Soylu, KADES uygulamasının çalışma yöntemine ilişkin, "Kadınlarımız uygulamayı indiriyor, kimlik numarasını kaydediyor, telefonlarının konum bilgisini açık tutuyor. Tehlike anında tek tuşa dokunduğunda, defalarca televizyonlarda, defalarca basın mensuplarının önünde bunu denediler. En fazla beş dakika içinde kolluk kuvvetlerimiz şiddete uğrayacağını bildiren kadının yanına gidiliyor." dedi.

- Bakan Soylu, göç konusuna da dikkati çekti

Soylu, Türkiye'nin en çok sığınmacıyı barındıran ülke olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 4 milyon ve düzenli göçmenlerle birlikte, ikamet sahipleriyle birlikte 5,2 milyon yabancı var. Şu anda İran sınırında 2 milyon Afganlı, Türkiye ve Avrupa'ya geçmek için bekliyor. İdlib, Afrin, DAEŞ'ten arındırdığımız Azez, Cerablus, El Bab, Halep ve Resulayn ve Tel Abyad toplam 6 milyon insan da o sınırlarımızda var. 8 milyon insan ve bu sınav, hakikaten hem ülkemiz için hem bölgemiz için hem coğrafyamız için hem de Avrupa için dünya için önemli bir sonuç doğurabilir. Bu meseleyi 2010 yılından itibaren hep beraber yaşıyoruz. Azaldığını görmedik. Sürekli artarak devam ediyor ve her ülkeyi de zora sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, bu konuların sadece sınır meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuları sınır meselesi olarak görürsek, Türkiye ile Yunanistan arasında sıkıştıran konular olarak görürsek, ülkelerin kendi aralarındaki mesele olarak görürsek, yarın daha büyük sınamalarla, daha büyük tecrübelerle karşı karşıya kalırız. Onun için küresel sorunları belli bölgelere sıkıştırmak, sadece belli aralara sıkıştırmak o ülkelere de büyük haksızlıktır." diye konuştu.