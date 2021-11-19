İznik eski İlçe Sağlık Müdürüne silahlı saldırı!

Olay, önceki gece İznik ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kızı ile birlikte alışverişten dönen İznik eski İlçe Sağlık Müdürü Dr. Derya Deniz, Osman Sokaktaki evinin bahçesine girdiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Pusu kuran şüpheli tarafından kızlarının gözü önünde tabanca ile vurulan Deniz, ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Deniz acı içinde kıvranırken, saldırgan ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Silah sesleri ve kızların feryatlarını duyan mahalleli sakinleri sokağa çıkarken, ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Derya Deniz İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dr. Derya Denizin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN OLAY SONRASI GÖRÜNTÜSÜ GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis, silahlı saldırı ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bir güvenlik kamerasında saldırganın olaydan sonra kaçarken görüntüsü yer aldı. Bu görüntüden yola çıkarak saldırganın kimliğini belirlemeye çalışan polis ekipleri soruşturmayı sürdürüyor.