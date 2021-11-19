AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun görüşmesinden sonra başlayan 50+1 tartışmaları, AK Parti kulislerinin ana gündem maddesi haline geldi. AK Parti kaynakları, görüşmede Cumhurbaşkanı'nın 50+1 konusunu gündeme getirmesinin, 'Bu kuralın değiştirilmesini istediği' şeklinde yorumlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Erdoğan'ın 50+1'le ilgili değerlendirmesinin, 'Dostane ve samimi bir ortamda' yapıldığını belirten AK Parti kaynakları "Bu sistemle ilgili geçmişte anayasa değişikliği hazırlıkları yapılırken, 50+1 konusunda farklı değerlendirmeler zaten gündeme getirilmişti. O dönemde, yapılan istişarelerden sonra en azından ilk turda 50+1 kuralının doğru olacağı kanaatine varılmıştı. Sonuçta, bu kural toplumsal bir uzlaşmanın da altyapısını oluşturuyor" değerlendirmesini yapıyor.

AK Parti kurmayları "Çok önemli yetkileri kullanan cumhurbaşkanı toplumun büyük desteği ile seçilmeli" diyerek 50+1'den vazgeçilmemesini istiyor.

'SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL'

AK Parti kaynakları, yeni anayasa taslağında da sistemin aynen korunduğunu belirterek şunları kaydetti: Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasa taslağında başkanlık sistemini kırmızı çizgi olarak görüyor. Bir cumhurbaşkanının doğal olarak toplumun çoğunluğunun oyu ile seçilmesi gerekir. Bir kişiye normalin üzerinde yetki veriliyorsa, bu yetkiyi kullanması için toplumun önemli bir bölümünün desteğinin şart olması lazım. Zaten, sistem ilk turda 50+1'le cumhurbaşkanı seçilemezse, ikinci turu öngörmüş ve ikinci turda en çok oyu alan adayın cumhurbaşkanı seçileceğini garanti etmiştir. Şu anda 50+1 üzerinde yapılan tartışmaların bir karşılığı yoktur. Sayın Bahçeli, tavrını açıkça ortaya koymuştur ve bir anlamda tartışmaları bitirmiştir. Muhalefet de parlamenter sistemi savunurken, partiler arasında bir anayasa değişikliği konusunda uzlaşma zaten mümkün değil, MHP'nin desteği yok, muhalefet de bu sisteme tümden karşı görüşünü dile getiriyor.

"50+1'LE BİR SIKINTIMIZ YOK"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: 50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Ama tüm bunlarla ilgili karaların verileceği yer TBMM'dir. Kural değişikliği ortamı doğarsa, siyasetin iradesi doğarsa olabilir. 2023'le ilgili Cumhurbaşkanı'mızın 50+1 oy alacağına ilişkin hiçbir tereddüdümüz olmadan yolumuza devam ediyoruz.

"BİZ ZATEN BAŞARDIK"

AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İffet Polat: İyi Parti gibi faşizan ve ırkçı söylemleri olan bir parti ile HDP'nin bir araya gelebilmesi, seküler söylemleri ile CHP ve Saadet Partisinin bir araya gelmesi tabanda mümkün gözükmüyor. Bu yüzden 50+1'i oluşturamıyorlar. Cumhur İttifakı'nın buna ihtiyacı varmış gibi bir hava oluşturuyorlar. Biz 50+1'i zaten başardık. Bu onların problemi.

"YÜZDE 40'I GEÇEMİYORLAR"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında 50+1 cumhurbaşkanlığının meşruiyetinin gerekçesidir, temelidir' dedi. Aslında kendileri 50+1'i çıkaracak pozisyonda değiller. Millet İttifakı yüzde 40'ı geçmiyor. Ancak sistem sorunu varmış gibi cumhurbaşkanlığı sistemini de tartışmaya açıyorlar.

ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR

OPTİMAR Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir: Başından beri 50+1'den dönüş olmasını beklemiyordum. Sonuçta 50+1'i AK Parti ve MHP'nin hem demokratik meşruiyet anlamında şart koştuğunu biliyoruz. AK Parti'de, '50+1'den dönüş yapılacak' gibi yorum yapanların daha çok Cemil Çiçek ve benzeri isimler. Bu isimlerin de AK Parti siyasetinden son dönemde uzaklaştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu argümanlar çok tutarlı değil. 50+1'den dönüş olsa bile Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatlıkla ilk turda seçilir. Gündemde ismi dolaşan adaylar arasında karşılaştırmalı olarak sorduğumuz zaman, şu anki süreçte de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçebilecek herhangi bir isim yok. Diğer taraftan, muhalefetin adayları açısından bakıldığında adaylık zamanı yaklaştıkça kendi içlerinde bir çatışmaya veya ayrışmaya doğru gittiklerini görüyoruz. Bir taraftan Kemal Bey ve Mansur Bey hareket ediyor. Diğer taraftan İmamoğlu ve Akşener birlikte hareket ediyor.