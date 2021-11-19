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e-Ticaret'te tekelleşmeye tedbir

E-Ticaret'in son dönemde 'tekelleşme' eleştirilerine hedef olması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, online alışveriş sitelerinin tekelleşmesine izin vermeyecek düzenleme yapacak. Bakan Mehmet Muş "Birkaç oyuncunun bütün piyasayı ele geçireceği bir ekosistem olmamalı" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Kasım 2021 07:20
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e-Ticaret'te tekelleşmeye tedbir

İnternet üzerinden alışveriş yapma alışkanlığı giderek yaygınlaşırken, e-Ticaret'in hacmi de her geçen gün genişledi. Ürün gönderme ve iadesiyle ilgili sıkıntılar nedeniyle zaman zaman gündeme gelen e-Ticaret'in son dönemde 'tekelleşme' eleştirilerine hedef olmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yeni bir düzenleme üzerinde çalışan Bakanlık, online alışveriş sitelerinin tekelleşmesine izin vermeyecek. Konuyu yakından takip ettiklerini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Bu alan çok önemli ve çok önemsiyoruz. Bununla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Ticaretin kuralı olması gerektiğine inanıyoruz. Zincir marketlerle ilgili yapılan pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün satıyorlar, aldıkları komisyon oranlarından tutun da başka pek çok alana kadar eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan ve farklı kanallar üzerinden bize gelen şikayetler söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip ona göre bir düzenleme yapmak istiyoruz. Eğer Meclis'ten yetkiye ihtiyaç duyarsak bununla alakalı da Meclis'ten talepte bulunacağız. Meclis de bu yetkiyi bize verirse düzenleme konusunda daha net adımlar atabiliriz. E-Ticaret, gelişen teknoloji, bunun önüne geçme imkanınız yok. Dolayısıyla bu hayatımızda var olacak ama kurallı olması önemli. Sistemin, yeni oyuncuların girmesine imkan tanıması lazım. Birkaç oyuncunun bütün piyasayı ele geçireceği bir ekosistemin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Rekabetin olması ve yeni oyuncuların da girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşması için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

REKLAM KURULUNDAN 31,1 MİLYON LİRA CEZA

İnternet, televizyon, radyo, gazete, dergi gibi mecralarda yayınlanan yanıltıcı veya aldatıcı reklamlara ilişkin incelemelerde bulunan Reklam Kurulunun çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Muş "Reklam Kuruluna 2021 yılı içerisinde yaklaşık 21 bin başvuru yapıldı. Geniş bir heyet var bu Reklam Kurulunda. Başvuruların 16 bin adedi ön incelemede aykırı bulunmayarak incelemeye alınmamıştır. İncelemeye alınan ve karara bağlanan dosya sayısı 1.804 olup bu aykırı bulunan dosyalar hakkında 31 milyon 127 bin 800 lira idari para cezası uygulandı" açıklamasını yaptı.

TEKNOLOJİ FİRMALARI E-TURQUALITY İLE DESTEKLENECEK

Uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla Markalaşma ve Turquality Desteği adıyla bir marka destek programı uygulanıyor. Mal ihracatı kapsamında halihazırda 178 firma 189 markasıyla Turquality, 128 firma 131 markasıyla Marka Programı kapsamında destekleniyor. Böylece toplamda 307 şirketin 320 markasına destek veriliyor. Ticaret Bakanlığı, bir diğer düzenlemesini de işte bu Turquality programına ilişkin yapacak. Konuya ilişkin hazırlıklarını tamamlayan Bakanlık, teknolojiyle ilgili şirket ve markaları ayrıca değerlendirecek. Bu çerçevede yazılım ve oyun sektörlerine özgü "E-Turquality" programı başlatılacak. Teknoloji alanlarına ilişkin yeni ve farklı kriterler oluşturacak ve destek kapsamı yeniden şekillendirilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

#e-ticaret# tekelleşme tedbir
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