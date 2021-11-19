altın rezervi# 5 yılda# 5 kat # yükseldi

Müdüre 'kes sesini deyip, yumruk atan' öğretmenin cezasını Danıştay çok buldu
Müdüre 'kes sesini deyip, yumruk atan' öğretmenin cezasını Danıştay çok buldu
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
AK Parti ve MHP yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti ve MHP yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet
AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet
Keçiören'de binada patlama: Baba ile 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Keçiören'de binada patlama: Baba ile 2 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı ertelendi
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altın rezervi 5 yılda 5 kat yükseldi

10 yıl önce 120 ton olan Merkez Bankası altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Yatırımları devam eden 5 büyük maden projesi ile de üretim tarafında rekor kırılması planlanıyor. Bugün 40 ton olan yıllık altın üretiminin, 2023 yılında 50 ton, orta vadede ise 100 tona çıkarılması hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 19 Kasım 2021 07:35
Yazdır
Altın rezervi 5 yılda 5 kat yükseldi

Türkiye son 10 yıldır altın konusunda attığı adımlarla rezervlerini zirveye taşımayı başardı. 2012 yılında Merkez Bankası kasasında bulunan 120 tonluk altın rezervi, bugün 512 tona yükseldi. Geçen yılın sonunda bu rakam 716 tonu bulmuştu. Ayrıca yurt dışında bulunan altın stoklarının da Türkiye'ye getirilmesiyle büyük bir başarı elde edildi. Üretim tarafında da birçok yeni proje devreye alındı. Geçen yıl 42 tonluk üretim ile cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 2022 ve 2023 yılları içerisinde Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da devreye alınacak altın madenleri ile yıllık üretimin 50 tona yükseltilmesi hedefleniyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Türkiye'nin altın rezervi konusunda bir sıkıntı yaşamadığını belirterek "Altın rezervi konusunda dünyada 12'nci sırada olan Türkiye, önümüzdeki dönemde ilk 10'a girecektir" dedi.

DIŞARIDA ALTINIMIZ KALMADI

Berat Albayrak döneminde Türkiye'nin yurt dışında bulunan fiziki altınlarının geri getirilmesi yönünde bir karar alındığını söyleyen İslam Memiş "Cumhurbaşkanı'mızın da önderliğinde başta Londra olmak üzere, yabancı ülkelerde bulunan altınlarımızı geri aldık. Bu zor bir dönemdi. Çünkü altının çok değerli olduğu günümüzde, ülkeler swap ya da rezerv olarak tuttukları, başka ülkelere ait altınları geri vermemek için ellerinden geleni yapıyordu. Bu durum halen de böyle. Almanya, ABD'de olan altınlarını geri almak istedi ancak olumlu bir sonuç alamadı. Dolaysıyla bu işlemin bir başarı olarak görülmesi gerekiyor. Mevcutta Merkez Bankasının kasasında zorunlu karşılıklar dahil 715 ton altın bulunuyor. Bu güçlü bir rezerv" diye konuştu.

HEDEF İLK 10'A GİRMEK

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, altın rezervi konusunda Türkiye'nin 12'nci sırada olduğunu söyleyen Memiş şu bilgileri paylaştı: ABD, Almanya ve IMF listede ilk üçü paylaşıyor. Türkiye'de 12'nci sırada yer alıyor. Bu sıralamada ilk 10'a girmemiz mümkün. Geçen yıl 20,8 ton altın satışı gerçekleştirdik. Buna karşın yıllık üretimimiz 40 ton civarı. Yükselen bir grafiğimiz var. Ayrıca 5 ton civarında yastık altı altın olduğu tahmin ediliyor. Bunların piyasaya girmesi ve altın üretiminde büyük projelerin hayata geçmesiyle dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasında girmemiz mümkün.

5 DEV PROJE HAYATA GEÇECEK

Türkiye'nin yer altında 6 bin 500 ton altın rezervi bulunuyor. İşlenebilir durumdaki 1.500 ton rezervin 382 bin tonu üretildi. Geçen yıl altın üretimi 42 tonla cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Türkiye'nin her yıl 100 ton altın üretim hedefi var. 2023 yılı itibarıyla yıllık üretimin 50 tona çıkarılması hedefleniyor. Uzun vadeli plan ise yılda 100 ton altın üretimi sağlamak. Bu hedefe ulaşmak için 5 büyük proje üzerinde çalışılıyor. Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesi planlanıyor. 2022 yılı başında Balıkesir Gediktepe'de üretim başlanacak ve ilk külçe dökülecek. Ağrı Mollakara'da inşaata başlandı. 5 projeyle birlikte 2 bin 650 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak.

İŞTE O PROJELER

> Balıkesir Gediktepe: Yatırım bedeli 150 milyon dolar. 2022 başında ilk külçe dökümü yapılacak.

> Bilecik Söğüt: ÇED onayı alınan projede 2022'nin sonunda ilk altın külçe dökülecek. Proje kapsamında 450 milyon dolar yatırım planlanıyor.

> Ağrı Mollakara: Yatırım 150 milyon dolar. 2022'de devreye girecek.

> Kütahya Tavşanlı: 50 milyon dolar yatırım yapılacak. 2023 yılında devreye girecek.

> Artvin Yusufeli: Yatırım rakamı 300 milyon dolar. 2023'de devreye girecek.

KAAN ZENGİNLİ

#altın rezervi# 5 yılda# 5 kat # yükseldi
Şekere hukuksuz zam!
Şekere hukuksuz zam!
TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli fiyatlar
TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli fiyatlar
Merkez Bankası'nın faiz indirimi Aralık'ta da sürecek, üretim devam edecek
Merkez Bankası'nın faiz indirimi Aralık'ta da sürecek, üretim devam edecek
e-Ticaret'te tekelleşmeye tedbir
e-Ticaret'te tekelleşmeye tedbir
Dünyanın en iyi sondaj gemisine 'Alparslan' adı verilecek
Dünyanın en iyi sondaj gemisine 'Alparslan' adı verilecek
Batman'da 36 fabrika 4 bin kişiye ekmek kapısı oldu
Batman'da 36 fabrika 4 bin kişiye ekmek kapısı oldu

Bu Habere Tepkiniz

Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Bir yıl hizmeti olan hemşire ne kadar yıpranma payı elde eder?
Hemşirelerin yıpranma payları emeklilikte nasıl uygulanır?
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 72. Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman dizisi 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 24 Kasım 2021 Çarşamba akşamı ATV'de...
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!
117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün başladı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.