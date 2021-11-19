5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
Atatürk Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Tarsus Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alacak
Tarsus Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Tarsus Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Bandırma ilanı detayları için tıklayınız
Atatürk Üniversitesi 121 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Atatürk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Atatürk Üniversitesi 121 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Bülent Ecevit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 akademik personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar