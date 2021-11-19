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5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı

Atatürk Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 08:20
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5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı

Tarsus Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alacak

Tarsus Üniversitesi 52 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021

Tarsus Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021

Bandırma ilanı detayları için tıklayınız

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Atatürk Üniversitesi 121 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021

Bülent Ecevit Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 akademik personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021

KAPAT [X]

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar

#Üniversite#akademik personel#KPSS
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