PKK, 9 yaşındaki Hamza'yı okul çıkışı kaçırdı

"Zap Suyu'nda boğuldu" denilen Hamza Adıyaman'ın annesi oğluna kavuşma umuduyla eyleme katıldı. Adıyaman, "Hamza'nın elinden kalemi alarak, zorla eline silahı verdiler. Oğlum bebek gibiydi, ekmek için ağlardı, süt verirdim çocuğuma" ifadelerini kullandı. 14 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan Sariye Tokay ise, "Oğlum Mehmet'i fırına ya da bakkala dahi göndermekten sakınıyordum. HDP ve PKK elimden çaldı" dedi. Bu arada, Diyarbakır Lice ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice, evlat nöbeti tutan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

EVLAT NÖBETINE 245'İNCİ KATILIM

Hakkari'de 7 yıl önce, işe gitmek için evden çıkan kızı HDP tarafından kandırılarak dağa götürülen anne Zebude Öner'in de katılmasıyla aile sayısı 245'e ulaştı. Kızını bulmak için iki kez Irak'a gittiğini ancak görüştürülmediğini söyleyen Öner, "HDP kızımı alıp PKK'ya teslim etti. Kızımı getirsinler. Kızım gelmeden bütün anneler gibi ben de buradan ayrılmayacağım" dedi.

Hüseyin Kaçan