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Ak Parti'deki 'Soros' kavgasına Metiner de dahil oldu!

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar ile Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum arasındaki 'Soros kavgası'na AK Partili Mehmet Metiner de dahil oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 08:56
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Ak Parti'deki 'Soros' kavgasına Metiner de dahil oldu!

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 uygulamasının Cumhurbaşkanı'na ve sisteme kurulan bir tuzak olduğunu iddia eden ve bu isimlerin "Soros ve ekibinin AKP içindeki uzantıları" olduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Şamil Tayyar'a tepki gösterdi.

Anayasa değişikliğini hazırlayan ekibin içinde bulunan Mehmet Uçum, "Türkiye'yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtlığını iş edinenler, hakkımda 'sorosçuluk yalanı' yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017'de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye'nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" ifadelerini kullandı.

Uçum'un açıklamaları üzerine Şamil Tayyar'dan sert bir yanıt geldi. Twitter'dan açıklama yapan Tayyar, "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" dedi.

METİNER DE DEVREYE GİRDİ

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından konuya dair imalı bir paylaşımda bulundu. Metiner, "Görünen o ki Soros'un her yerde her kesimde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık. Gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar diyeyim" ifadelerine yer verdi.

Ardından Şamil Tayyar'ın, Metiner'in gönderisini paylaştığı görüldü.

Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
#mehmet metiner# şamil tayyar
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