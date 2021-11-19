Doların yükselişine vatandaşların yorumu: Bunlar Amerika'nın oyunu

Memurlar.net olarak Ankara sokaklarında gerçekleştirdiğimiz röportaja çok sayıda vatandaş katıldı.

Ankara- Ulus sokaklarında dolar kurunun son aylardaki yükselişini ve geçim derdini vatandaşlar memurlarnet'e değerlendirdi.

Doların yükselişinin normal olduğunu ve bu yükselişin Amerika Merkez Bankası'nın oyunu olduğunu söyleyen bir vatandaş ekonomiyi kötü eleştiren halka tepki gösterdi.

Bir vatandaş "Halk kaybediyor, herkes sürüm sürüm sürünüyor. Her gün artıyor, ne artıyor? Değeri artıyor, sadece bunlar değil anlatmakla bitmez. Bu yeni de değil, 5 yıldır devam ediyor. halk bunu anlayamadı. Daha da yükselecek." dedi.

Bir diğer vatandaş ise doların yükselişi için " Gayet bana göre iyi gidiyor. Çünkü ihracat çok güzel. Yani hükümet bu konularda çok güzel tedbirlerini alıyor. Her hangi bir sıkıntı göremiyorum ifadelerini kullandı.

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