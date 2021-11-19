'Hükümet faiz faturasının farkında ama büyümeyi tercih ediyor'

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Karar sonrası 11 TL'yi gören dolardaki yükseliş sürüyor.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, faiz indirimi politikasının nedenlerini Cumhurbaşkanlığı'ndaki üst düzey isimlere sorduğunu ve "Hükümet faiz indirimiyle ortaya çıkan faturanın farkında. Bu fatura göğüslenecek. Bir anlamda acı reçete şimdi uygulanacak" yanıtı aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Hande Fırat'a yaptığı açıklamada, erken seçim olmadığı için, 2023 seçimlerine kadar ana hedefin yatırımları artırmak, işsizliği azaltmak ve alt gelir grubunu rahatlatmak olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyüdü, yıl sonunda ise çift haneye çıkabilecek bir büyüme tahmini yapılıyor. Fırat "Bir buçuk yılda hükümet hedeflerine ulaşabilecek mi, göreceğiz. Ancak öyle ya da böyle, 2022 yılının zor geçeceğini söylemek yanlış olmayacaktır." dedi.