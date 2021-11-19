Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS)'ten benzin ve motorine zam açıklaması

PÜİS: AKARYAKIT PİYASA YORUMU;

Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 20.11.2021 CUMARTESİ gününden geçerli olmak üzere

Benzin grubunda 52 kuruş, Motorin grubunda 50 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.