Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS)'ten benzin ve motorine zam açıklaması
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 19 Kasım 2021 09:39
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS)'ten benzin ve motorine zam açıklaması
PÜİS: AKARYAKIT PİYASA YORUMU;
Dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 20.11.2021 CUMARTESİ gününden geçerli olmak üzere
Benzin grubunda 52 kuruş, Motorin grubunda 50 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir.