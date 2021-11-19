Faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı?

Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Çeyrek altın 1066 TL oldu
Çeyrek altın 1066 TL oldu
Kamu bankaları faizi indirdi... İşte yeni konut kredisi faiz oranı
Kamu bankaları faizi indirdi... İşte yeni konut kredisi faiz oranı
Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Müdüre 'kes sesini deyip, yumruk atan' öğretmenin cezasını Danıştay çok buldu
Müdüre 'kes sesini deyip, yumruk atan' öğretmenin cezasını Danıştay çok buldu
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
AK Parti ve MHP yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti ve MHP yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet
AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Kasım 2021 09:47
Yazdır
Faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları11,069011,0700
Avro12,578012,5790
Sterlin14,920014,9700
ANKARA
ABD Doları11,040011,1000
Avro12,550012,6200
Sterlin14,870015,0400
#Döviz kurları
Türkiye'de 10 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu
Türkiye'de 10 bini aşkın bina dijital kimliğe kavuştu
Çeyrek altın 1066 TL oldu
Çeyrek altın 1066 TL oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kamu bankaları faizi indirdi... İşte yeni konut kredisi faiz oranı
Kamu bankaları faizi indirdi... İşte yeni konut kredisi faiz oranı
Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Şekere hukuksuz zam!
Şekere hukuksuz zam!

Bu Habere Tepkiniz

Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?
Kontrol muayenesinde engel oranı düşen emekli memurun, emekli maaşı kesilir mi?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi
Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar
Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?
Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?
Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi
ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu
Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Düzce'deki depremde iç ısıtan görüntü
Düzce'deki depremde iç ısıtan görüntü
Düzce'de antrenörün depremde engelli sporcusunu korumaya çalışması kameraya yansıdı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki salonda antrenman yaptıkları sırada depreme yakalanan antrenör Gökhan Cengiz, engelli sporcusunu sarsıntının ardından dışarı çıkarıyor
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!
117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün başladı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.