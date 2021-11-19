Nusret taklidi Vietnamlı esnafın başını derde soktu
Vietnam polisi, fenomenleşen Nusret Gökçe'nin taklidini yapan Bui Tuan Lam isimli bir esnafı gözaltına aldı Vietnam'da noodle satıcısı Bui Tuan Lam, bir kase dana eriştesine taze soğan serperken, Nusret Gökçe'nin tuz serpme taklidini yaptığı videoyu sosyal medyada yayınladı.
Kaynak : NTV
Eklenme : 19 Kasım 2021 10:34
Bui Tuan Lam, paylaştığı videonun gönderi kısmına kendini 'Yeşil Soğan Bae' olarak tanımladığını yazdı.
Videonun hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Lam, emniyete çağrıldı.
Söz konusu taklidin polisin dikkatini çekmesinin nedeni ise Vietnam'ın Kamu Güvenliği Bakanı To Lam'ın kalabalık bir grupla birlikte Londra Knightsbridge'deki Nusret restoranına gerçekleştirdiği ziyaret olarak görüldü.
Nusret'in bakana yaptığı şov sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılır paylaşılmaz kısa sürede viral hale gelmiş ve altın kaplama et yiyen bakan tepkilerin hedefinde yer almıştı.