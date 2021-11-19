İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni 'trafik'

Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Türkiye'nin ilk Çocuk Adalet Merkezi Erzurum'da açılıyor
Çeyrek altın 1066 TL oldu
Çeyrek altın 1066 TL oldu
Kamu bankaları faizi indirdi... İşte yeni konut kredisi faiz oranı
Kamu bankaları faizi indirdi... İşte yeni konut kredisi faiz oranı
Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Benzine ve motorine büyük bir zam geliyor
Müdüre 'kes sesini deyip, yumruk atan' öğretmenin cezasını Danıştay çok buldu
Müdüre 'kes sesini deyip, yumruk atan' öğretmenin cezasını Danıştay çok buldu
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
İnternet üzerinden bedava maç izleyenlere kötü haber
5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
5 Üniversite 275 personel almak için ilana çıktı
AK Parti ve MHP yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti ve MHP yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet
AK Parti kulislerinde değerlendirme: 50+1'e ihtiyacı olan muhalefet
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
Bülent Arınç: Birileri cebime ayda 10 bin dolar koymuyor
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
'Milletin parasını kendi paramız gibi koruduğumuza inanın'
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
EGM'den ele geçirilen uyuşturucuya ilişkin yeni açıklama
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
Hakim ve savcıların atanmalarındaki o şart kaldırılıyor
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
İçişleri duyurdu! KADES uygulamasına uluslararası ödül
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
Doktorlar maaşlarına en az yüzde 150 zam istiyor
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
'Maske kullanımı azaldı, solunum yolu enfeksiyonları arttı'
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Ak Parti Milletvekili İmran Kılıç vefat etti
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Özhaseki'den şaşırtan ikinci LGBT açıklaması!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Ak Parti'de Uçum-Tayyar kavgası sertleşti!
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
AFAD: Depremler Hasan Dağı volkanını harekete geçirdi
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
İş garantili yüksek okul! Tercihlerde 5'inci sırada
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
Faiz kararı sonrası altın da rekorla kapattı
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Kocam benden habersiz evimizi satamaz' başvurusu haklı bulundu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
'Şakkadanak satarım' diyen Necmettin Batırel'in dolar yorumu olay oldu
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Faiz indirimi sonrası dolar 11 TL'yi geçti
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
Dünyanın en ucuz otomobili Türkiye'ye geliyor
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
6. ve 10. sınıfların DYK kurslarına başvuru tarihleri belli oldu
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni 'trafik'

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. İncecik: İstanbul'da şu anda 220 kilometre civarında bir raylı sistem var. Bu rakam kendi boyutuna benzer şehirlerle kıyaslandığında havanın kalitesi için İstanbul'da raylı sistemin 800 kilometreye çıkarılması lazım

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 19 Kasım 2021 11:26
Yazdır
İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük nedeni 'trafik'

- Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, "İstanbul'da son 21 yıldan beri giderek artan bir şekilde hava kirliliğine neden olan en önemli faktör trafik ve motorlu araçlar." dedi.

İncecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava kirliliği sebeplerinin zaman içerisinde değiştiğini, önceki sebeplerle bugünün nedenlerinin farklı olduğunu söyledi.

İstanbul'da 1990'lı yıllara kadar konutların ısıtılmasından kaynaklı hava kirliliği yaşandığını belirten İncecik, "Daha sonra trafik ve diğer etkenler geliyordu. İstanbul'da son 21 yıldan beri giderek artan bir şekilde hava kirliliğine neden olan en önemli faktör trafik ve motorlu araçlar." diye konuştu.

İncecik, İstanbul'da yaklaşık 4,5 milyon aracın bulunduğunun ve bunun 3,2 milyonunun otomobil olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'daki araçların yaklaşık yüzde 40'ı dizel ve bu yüksek bir rakam. Avrupa Birliği ülkelerinde bu rakam yüzde 24. Avrupa Birliği içinde yer alan bazı ülkeler büyük şehir merkezlerine en yüksek oranda partikül kirliliği yayan dizel motorlu araçların girmesini yasaklamaya başladı. Çünkü dizel araçların partikül kirliliği üzerinde etkisi fazla. Dizel araç kullanımının İstanbul'da da azaltılması gerekiyor. İstanbul özelinde hava kirliliği 1990'dan önce çok net bir şekilde anlaşılabiliyordu. Kükürtdioksit seviyeleri çok yüksekti. Konutlarda doğal gazın kullanılmasıyla beraber kükürt kirliliğinden tamamen kurtulduk. Ancak insanlar bazı nedenlerden dolayı son zamanlarda kömür kullanmaya başladı. Bu durum hava kalitesinin bozulmasında ek bir faktör olacak. Özellikle şehirlerde asla doğal gaz dışında bir yakıtın kullanılmaması gerekir."

- "Sisli günler hava kalitesini bozuyor"

Hava kirliliğinin günden güne farklılıklar gösterebildiğini, hava kalitesinin bir gün iyi, bir gün kötü olabildiğini ifade eden İncecik, meteorolojik şartların hava kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu anlattı.

İncecik, yüksek basınçlı ve sisli günlerin hava kalitesini önemli ölçüde bozduğunu aktararak, "İstanbul, Marmara ve Orta Anadolu'da yaşadığımız sis olayları hava kalitesinin bozulmasında ilave bir etken olmaktadır. Çünkü sisli günlerde ve yüksek basınçlı günlerde rüzgar şiddetleri en düşük değerlerde kalıyor. Yani esmeyen bir rüzgar ve çöken bir hava, kirliliğin bizim soluduğumuz ortamda yer almasını, birikmesini sağlıyor. Bu birikme hepimizin sağlığı için çok tehlikeli bir şey. O yüzden böyle günlerde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Havanın kirli olduğu günlerde koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan İncecik, şunları kaydetti:

"Pandemiden dolayı maskesiz dolaşmıyoruz. Pandemi bitince de hava kirliliğinden korunmak için insanlar maske takmalı. Özellikle otobüs duraklarında maskesiz oturmayın. Çünkü otobüs egzozlarından yayılan bütün emisyonları orada soluyoruz. Bu durumda kirli havayı akciğerlerimize kadar alıyoruz. Bunu önlemek lazım. Ayrıca hava kirliliği farklı zamanlarda artabiliyor. Örneğin bunların başında da ozon geliyor. Bu ozon, yer seviyesinde zararlı, toksik ozon. Bu da yaz aylarında meydana geliyor. Etkin güneş radyasyonu olduğunda ve aynı zamanda da motorlu araçlardan yayılan o trafik emisyonların etkisiyle güneş radyasyonu altında ozonun oluşumuna neden oluyorlar. Bu ozon değerlerinin yükselmesi özellikle yaşlı insanların, bebeklerin sağlığına olumsuz etkide bulunuyor. Bu günlerde vatandaşlar uyarılmalı, o saatlerde dışarıda bulunulmamalı veya trafiğin bulunduğu alanlarda yürümemeleri için uyarılar yapılmalı."

- "Havanın kalitesi için İstanbul'da raylı sistemin 800 kilometreye çıkarılması lazım"

Mevcut araçların elektrikli araçlara kademeli geçişinin hızlandırılması gerektiğini anlatan İncecik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hava kirliliğinin azaltılması için raylı sistemin artırılması lazım. İstanbul'da şu anda 220 kilometre civarında bir raylı sistem var. Şehrin nüfusuna ve 5 bin 400 kilometrekarelik bu mega şehre hiç de yeterli bir rakam değil. Bu rakam kendi boyutuna benzer şehirlerle kıyaslandığında havanın kalitesi için İstanbul'da raylı sistemin 800 kilometreye çıkarılması lazım. İBB ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni metro inşaatları sürdürüyor, iyi bir durum ancak yeterli değil. Bunlar kısa sürede bitirilmeli ve kilometre sayısı 800'e erişmeli.

Vatandaşların araç kullanmaktan kaçınıp toplu taşıma, metro, deniz yolu ve bisiklet gibi alternatiflere yönelmeleri gerekiyor. Bu yapılırsa 2030'dan itibaren İstanbul daha temiz bir şehir haline gelebilir. Bizim amacımız gelecek kuşaklara daha kaliteli, havasıyla yaşanabilir bir şehir bırakmak."

KAPAT [X]

İncecik, hava kirliliğiyle ilgili eğitimlere anaokulundan başlanarak ilk ve ortaokullarla liselerde eğitimlerin artırılması gerektiğini ifade ederek "Hava kirliliğini bir bilinç meselesi, bir kültür meselesi haline getirmemiz lazım. O zaman her şey daha rahat çözülür." diye konuştu.

- "Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon insan erken ölümle karşı karşıya kalıyor"

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi 26. Taraflar Konferansı'ndan (COP26) bir ay önce Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kalitesiyle ilgili limit değerlerini revize ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelerin hava kalite standartlarını yeni kılavuz değerlerine göre revize etmeleri bekleniyor. COP26 artık onaylandı. 2030 yılından itibaren kademeli olarak dünyanın pek çok ülkesinde dizel ve benzinli araçların satılması yasaklanıyor. Bu durum dünyanın hava kalitesini düzelterek iklim üzerindeki etkiyi de azaltmak suretiyle önemli bir katkı da yapacak. Havanın kalitesini düzeltmek önemli. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon insanın erken ölümle karşıya kaldığını belirtiyor."

#Hava Kirliliği# İstanbul# Hava Kirliliğini
Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı
Türk bilim insanlarının buluşu biyonik kulakla işitme verimini yüzde 15 artırdı
Doların yükselişine vatandaşların yorumu: Bunlar Amerika'nın oyunu
Doların yükselişine vatandaşların yorumu: Bunlar Amerika'nın oyunu
Üsküdar'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Üsküdar'da iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
Ülkemizde de sık görülüyor! Keneye karşı mRNA aşısı bulundu
Ülkemizde de sık görülüyor! Keneye karşı mRNA aşısı bulundu
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
Merkez Bankası faiz indiriyor, ancak bankalar uygulamıyor
'Çocuğa kitap sevgisini bebeklikte kazandırın'
'Çocuğa kitap sevgisini bebeklikte kazandırın'

Bu Habere Tepkiniz

Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?

Engel oranı düşen emekli memur tekrar göreve çağrılır mı?

Kontrol muayenesinde engel oranı düşen emekli memurun, emekli maaşı kesilir mi?
Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Alanı dışında görevlendirilen öğretmenin ders saati sayısı nasıl belirlenir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alanı dışında görevlendirilen öğretmenlerin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saati sayılarına dair görüş yazısını yayımlıyoruz.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Bir üniversite daha sözlüde tüm adaylara 100 tam puan verdi

Dicle Üniversitesi de görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü kısmında tüm adaylara 100 tam puan verdi. Üniversite 21 alanda görevde yükselme ve unvan değişikliği sözlü sınavı yapmıştı
Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nda yaşanan sıkıntılar

Güvenlik soruşturması için oluşturulan 'Değerlendirme Komisyonu'nun başkanı kim olacak?
Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Bakanlık, DYK yönergesini değiştirdi. İşte yapılan değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kurs Yönergesinde değişikliğe gitti.
Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Bürokratlardan 'atanırken' alınan 'tarihsiz istifa dilekçesi' geçerli midir?

Danıştay'dan 'tarihsiz istifa dilekçesi' ile ilgili emsal karar!
Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emeklilik dilekçesini hangi tarihte verme avantajlıdır?

Emekliliğimi hakettim. Dilekçemi 22 Kasım'da mı 15 Ocak'ta vermem mi daha avantajlıdır?
Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

Bugün açıklanan 3 KPSS tercih yerleştirme sonucunun analizi

ÖSYM Başkanlığı bugün 2021/7, 2021/8 ve 2021/9 KPSS tercih işlemlerinin sonuçlarını açıkladı.
Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay, sözleşmenin yenilenmemesinde açık hatayı hukuka uygun buldu

Danıştay İDDK, davalı idare bünyesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilen davacının sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptalini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2021/8: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Tercih sonuçları ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne 100 kişinin ataması yapıldı.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
Düzce'deki depremde iç ısıtan görüntü

Düzce'deki depremde iç ısıtan görüntü

Düzce'de antrenörün depremde engelli sporcusunu korumaya çalışması kameraya yansıdı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'ndeki salonda antrenman yaptıkları sırada depreme yakalanan antrenör Gökhan Cengiz, engelli sporcusunu sarsıntının ardından dışarı çıkarıyor
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!

117 bin liradan başlayan fiyatlarla kuralı konut satışı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bazı şehirlerde uygun fiyattan konut satışına devam ediyor. 13 ildeki kuralı satışlara başvurular bugün başladı. Vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.