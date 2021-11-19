3 milyonluk vurgun kamerada: Çalıştığı döviz bürosunu soydu, sırra kadem bastı

İstanbul'da döviz bürosunda çalışan bir kişi kasadan 3 milyon lira değerinde döviz çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken polis sırra kadem basan hırsızı arıyor.

ÇALIŞTIĞI DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU

Olay, 11 Kasım Perşembe günü Taksim'de yaşandı. Döviz bürosu yetkilileri polise giderek soyulduklarını ihbar etti. Polis ihbar üzerine çalışma başlattı, döviz bürosundaki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonucunda döviz bürosunda çalışan Serkan O. isimli kişinin çalıştığı iş yerini soyduğu anlaşıldı. 3 aylık çalışan olan Serkan O'nun sabah erken saatlerde büroya geldiği, kasadan 3 milyon lira değerinde döviz çalıp poşete koyarak kaçtığı tespit edildi.

HER YERDE ARANIYOR

Polisler, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ailesiyle yaşayan Serkan O.'nun olaydan sonra evine gitmediği öğrenildi. Suç kaydı bulunmayan ve kredi veya banka kartı kullanmayan şüphelinin arkasında dijital bir iz bırakmadığı belirlendi.

3 MİLYONLUK VURGUN KAMERADA

Hırsızlık anları kameralara yansırken polis ekipleri şüpheliyi görenlerin 155 polis imdat telefonuna ihbarda bulunmalarını istedi.