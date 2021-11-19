Muğla'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktul Selvan A'nın annesi Cemile Kaya, babası İsmail Yakabağı ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanık Tanju A. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir indirime gitmeyerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Adliyenin önünde kadınların bulunduğu grup, kadın cinayetlerini protesto etti.

Anne Cemile Kaya, gazetecilere, kızının kanının yerde kalmadığını söyledi.

Kızının acısıyla bir yıldır gözyaşı döktüğünü belirten Kaya, "Anneler ağlamasın. Benim çocuğum böyle ölümü hak etmedi. Hayalleri vardı, çocuklarıyla oynamak istiyordu. Kızımın mezarına bile gidemiyorum. Kokusunu unutamadım. Kızımın eşarbını takıyorum." ifadelerini kullandı.

Fethiye ilçesi Pazaryeri Mahallesi'nde Selvan A, 7 Aralık 2020'de evde bıçaklanarak öldürülmüş, eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan Tanju A, Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanmıştı.